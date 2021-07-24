Мир сходит с ума: Александр Малькевич раскритиковал Олимпийские игры в Токио

Олимпийские игры показывают, что мир сходит с ума, этому способствуют и свихнувшиеся медиа, заявил в беседе ФАН журналист, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», член Общественной палаты России, руководитель рабочей группы РФ по борьбе с фейками Александр Малькевич.

Он уверен, что большинство телезрителей со всей планеты разочарованы Олимпиадой в Токио.

«Разочарование началось с изменения девиза Олимпийских игр, продолжилось, на мой взгляд, странными сообщениями про кровати для спортсменов и хвальбой относительно представителей ЛГБТ. Вместо содержательной повестки, вместо обсуждения спортивного достижения весь мир сходит с ума. Этому способствуют и свихнувшиеся медиа, которые смакуют не то. Они говорят о том, как живут спортсмены, сколько геев на Олимпиаде, будем ли вставать на одно колено или на два и так далее», — сказал он.

Журналист считает, что на Олимпиаде слишком мало упоминаний именно о самом спорте. Кроме того, Малькевич отметил, что Игры — очень политизированное событие.

«В Японии огромное количество людей уволили за то, что они не то говорили и делали. Одного из руководителей оргкомитета выперли за то, что нашли видео 1990 года с ним, где он отпускал неполиткорректные шутки. Но какое отношение к его профессионализму имеет история тридцатилетней давности? Мир сходит с ума», — сказал Малькевич.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Также эксперт объяснил, почему 97% граждан России не знают ни одного представителя олимпийской сборной РФ. Он считает, что в стране не хватает просветительской деятельности.

«Наше государство должно было позаботиться о пропаганде. Нам категорически не хватает примеров для подражания. Хочется сказать руководителям больших федеральных СМИ: «Ребята, вы могли бы за месяц до Олимпиады с помощью креативных ходов и придумок заниматься популяризацией российского спортсмена». Россиян нужно было заранее знакомить с теми, кто отправился представлять нашу страну на Олимпийских играх», — отметил Малькевич.

Олимпийские игры в Токио были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Все соревнования в рамках ОИ-2020 пройдут без зрителей. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские спортсмены выступят на турнире под флагом ОКР. Олимпиада завершится 8 августа.

Global Look Press / Marijan Murat

Первый соревновательный день Олимпийских игр в Токио завершился. Лидирует сборная Китая. В первый день Олимпиады китайцы завоевали четыре награды: три золотых медали и одну бронзу. На счету сборной ОКР две медали: серебро в пулевой стрельбе и бронза в тхэквондо.