Предупреждение ЮНИСЕФ: Ливан стремительно приближается к водному кризису

Бейрут, 24 июля. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил, что в течение ближайших полутора месяцев в Ливане могут возникнуть перебои с водоснабжением.

Представитель данной организации в Бейруте Юки Мокуо выразил опасения, что из-за коллапса в энергетической сфере и отсутствия финансирования для технического обслуживания насосных станций, поставки воды могут прекратиться в ближайшие шесть недель. Это подвергнет риску жизни приблизительно четырех миллионов человек, четверть из которых — беженцы из других стран.

«Отсутствие доступа к центральному водоснабжению может поставить владельцев домашних хозяйств перед сложным выбором для удовлетворения базовых потребностей в питании и гигиене», — заявил Мокуо.

Water supply systems on the verge of collapse in Lebanon: over 71 per cent of people risk losing access to water https://t.co/BGk4gFyAcH — Rania Masri / رانية المصري (@rania_masri) July 24, 2021

Из-за экономического кризиса в Ливане сохраняются сложности и в остальных наиболее важных отраслях.

Федеральное агентство новостей /

Дефицит финансовых средств и вызванная им острая нехватка топлива уже привела к долговременным отключениям электроэнергии. При этом горючего на рынке не хватает и для частных генераторов.

В связи с этим представители сферы здравоохранения призвали правительство принять решительные меры для сохранения электроснабжения больниц, которые вскоре будут неспособны поддерживать работу медицинского оборудования, в том числе, средств жизнеобеспечения.

«Больницы не могут найти дизельное топливо для генераторов во время отключений электроэнергии, продолжающихся не менее 20 часов в день. Ряд лечебных учреждений может закрыться в ближайшие часы, что поставит под угрозу жизнь пациентов», — говорится в заявлении медиков.

Lebanon's deepening economic crisis has piled pressure on hospitals, leaving them ill-equipped to face any new wave of the coronavirus https://t.co/79bypofcqF — The New Arab (@The_NewArab) July 24, 2021

Ранее ассоциация владельцев аптек также заявила о возможном их закрытии, так как из-за задолженности Центробанка перед импортерами поставки медицинских препаратов прекратились, а их резервы в стране уже практически иссякли. При этом обещанные банком финансовые средства так и не были выделены.

В настоящее время Ливан страдает от последствий кризиса, который по оценкам международных организаций является одним из тяжелейшим в мире за последние десятилетия.

Catch up: An international conference to discuss the ongoing crisis in #Lebanon and the needs of the Lebanese people will be held on the anniversary of the deadly #Beirut port explosion on August 4, #France’s foreign ministry says.https://t.co/OX556UPJFH — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 17, 2021

Ситуация в стране резко ухудшилась после взрыва в порту Бейрута, в результате которого погибли и получили ранения сотни людей, а правительство Ливана подало в отставку.

Также это сказалось на экономике страны, во многом зависящей от импорта множества жизненно важных товаров из-за границы. На сегодняшний день ливанский фунт потерял более 90% стоимости по отношению к доллару, а заканчивающиеся резервы ЦБ Ливана не позволяют закупать топливо, лекарства и продовольствие для населения, что приводит к росту протестных настроений и частым столкновениям демонстрантов с полицией.