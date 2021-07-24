Аналитик Кошкин назвал «золотое» преимущество С-500 перед другими системами

Москва, 24 июля. Комплекс С-500 «Прометей» способен перехватывать дальние и высотные цели, заявил военный эксперт Андрей Кошкин.

Россия имеет на вооружении несколько зенитно-ракетных комплексов. В их числе С-300 «Фаворит и С-400 «Триумф». Они являются разнопрофильными системами и дополняют друг друга при совместном применении. С-500 «Прометей» призван заменить их единой унифицированной платформой, сообщил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

С-500 способен уничтожать цели на дальнем расстоянии и перехватывать объекты на большой высоте, передает слова Кошкина Baltnews.

«То есть работает по быстролетящим целям из ближнего космоса и, откровенно говоря, работает над самыми низколетящими целями, в том числе», — обратил он внимание.

Уникальные характеристики «Прометея» являются определяющими, подчеркнул специалист. Именно это сочетание является тем «золотым» преимуществом, которое выделяет С-500 перед другими установками. «Прометей» олицетворяет собой качественный подход к созданию боевых систем. Новинка ВС РФ способна поражать все необходимые цели и обеспечивать защиту стратегически важных объектов.

Американский военный эксперт Калеб Ларсон ранее указал на особую опасность С-500 для НАТО. Также Минобороны России провело испытания «Прометея», пишет RT. В Сети появились видео стрельб по скоростной цели.