Россияне скопили больше долгов перед ЖКХ, чем в начале пандемии

Москва, 24 июля. Государство отменило мораторий на штрафы за несвоевременные платежи, однако просроченная задолженность достигла рекордного уровня в России.

Задолженность граждан страны перед компаниями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги в суммарном объеме достигла 460,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Показатель вырос на 6% за год, что равняется 28 миллиардам рублей. В допандемийном 2019 году, когда в прошлый раз был достигнут этот рекорд, просроченная задолженность росла намного динамичней — 21% за тот же период времени.

Больше остальных по услугам ЖКХ задолжали жители Москвы, Московской и Нижегородской области, Санкт-Петербурга и Чечни. Различные способы решения проблемы задолженности по ЖКХ регулярно предлагают в госдуме. Ранее Ярослав Нилов выступил с предложением компенсировать плату за ЖКХ из бюджета.