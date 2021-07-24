Авиагруппа «Стрижи» показала на МАКС-2021 сложные маневры на девяти истребителях

Жуковский, 24 июля. Пилотажная группа «Стрижи» показала на авиасалоне МАКС-2021 необычные перестроения с девятью машинами.

Пилоты всегда уходили для перестроения за горизонт. Однако 24 июля был выполнен сложный маневр с девятью истребителями МиГ-29. Летчики проводили изменение строя прямо на глазах у зрителей Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021). Асы показали публике такие фигуры, как «копье», «пирамида», «звезда», «стрела», различные «бочки», «петли Нестерова» в составе группы и множество других.

На предыдущих авиасалонах летчики всегда проводили полеты в составе шести машин. Обновленная программа посвящена празднованию 30-летия создания «Стрижей».

В рамках МАКС-2021 проводят свои выступления сразу пять пилотажных групп из России. Также посетители авиасалона смогли увидеть полеты новейшего пассажирского самолета МС-21 и истребителей пятого поколения Су-57, передает RT.