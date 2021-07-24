Андрей Разин сообщил о смерти одного из основателей «Ласкового мая»

Москва, 24 июля. Один из основателей групп «Ласковый май» и «Руки Вверх!» Алексей Мускатин скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщил продюсер и певец Андрей Разин.

Артист поделился печальной новостью на своей странице в Instagram. По словам Разина, Мускатин был его другом, оказавшим ему помощь в карьере.

«Мы, артисты, все пытались ему помочь, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее и забрала у нас Алексея», — написал Разин.

Продюсер выразил соболезнования родным и близким своего товарища. Певец отметил, что друзья всегда будут помнить Мускатина, ведь благодаря ему появилась группа «Ласковый май». Разин подчеркнул, что ушедший из жизни друг был одним из лучших продюсеров страны.

Мускатин успел посотрудничать с Сергеем Чумаковым, Ириной Салтыковой, Иосифом Кобзоном, Аллой Пугачевой, группами «Кар-Мэн» и «Аквариум», а также со многими другими артистами. Последние годы жизни продюсер боролся с раком крови.

Алексей Мускатин организовывал гастроли актера и юмориста Ефима Шифрина. Поскольку они поссорились, артист не помог продюсеру, когда тот собирал деньги на пересадку костного мозга.