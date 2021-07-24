Народная милиция ЛНР сбила крупный ударный беспилотник ВСУ

Луганск, 24 июля. Наблюдатели зафиксировали падение украинского БПЛА под Луганском, сообщают в ЛНР.

Дрон упал в Славяносербском районе неподалеку от поселка Металлист. Размах крыла у беспилотника достигал двух метров, передают местные СМИ со ссылкой на очевидцев. На крыльях был различим украинский флаг. Ветеран НМ ЛНР Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины попытались нарушить воздушное пространство республики, направив ударный БПЛА в сторону Луганска.

Однако ополченцам удалось обнаружить цель и подавить ее при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Поисковые отряды Народной милиции выдвинулись к поселку Металлист для сбора обломков, уточнил он.

Накануне бойцы ВСУ дважды за 24 обстреляли территорию ЛНР. Огонь велся из гранатометов. Также Украина получила первый ударно-разведывательный беспилотник Bayraktar TB2 для нужд ВМСУ, сообщает RT.