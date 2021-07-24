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Переехавших в Нидерланды россиян могут выслать из страны из-за дела MH17

  /   Обновлено: 24 июля 2021 18:39
Происшествия
Переехавших в Нидерланды россиян могут выслать из страны из-за дела MH17
pixabay.com

Амстердам, 24 июля. Власти Нидерландов могут экстрадировать пару из России, которая предоставила важные сведения о крушении пассажирского самолета из Малайзии в Донбассе в 2014 году.

Соответствующую новость сообщает зарубежная газета De Volkskrant, ссылаясь на официальные документы, попавшие в распоряжение редакции. В публикации утверждается, что российская пара обладала важной информацией об авиакатастрофе с рейсом MH-17. В 2016 году супруги переехали на постоянное место жительства в Нидерланды. Они запросили у властей страны убежище. В 2018 году пара раскрыла некую информацию о крушении боинга.

Миграционной службе и судьям показался нелогичным и заслуживающим порицания тот факт, что супруги рассказали об авиакатастрофе только через два года после переезда. По этой причине их могут выслать из страны.

Ранее журналист из Австралии Джон Хелмер уличил Соединенные Штаты и Нидерланды в подлоге по делу крушения рейса MH17. Он утверждает, что никто толком не видел снимки-доказательства, которые якобы видели представители обеих стран.

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mh17 крушение нидерланды
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