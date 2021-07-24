Четверо жителей Чувашии погибли от отравления поддельным алкоголем

Чебоксары, 24 июля. СК РФ по Республике Чувашия возбудил уголовное дело по факту отравления четырех жителей контрафактным алкоголем.

В качестве подозреваемой проходит 65-летняя жительница деревни Шапкино Аликовского района. Женщина хранила у себя дома контрафактный алкоголь, в составе которого содержалось большое количество метилового спирта. Она продала напиток трем мужчинам и одной женщине, которые впоследствии умерли от острого отравления метиловым спиртом. Жертвам поддельного алкоголя было от 49 до 63 лет.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств ЧП, а также назначены химическая, дактилоскопическая, генетическая и медицинские судебные экспертизы.

В данный момент злоумышленница задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, и повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц.

Ранее грудная девочка попала в больницу в Хабаровске с наркотическим отравлением.