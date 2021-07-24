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Адвокат Бушманов объяснил, кого могут отстранить от работы за отказ вакцинироваться
Общество
Адвокат Бушманов объяснил, кого могут отстранить от работы за отказ вакцинироваться
Федеральное агентство новостей  / 

Рекомендации Минтруда РФ делают возможным отстранение от работы отказавшихся прививаться сотрудников без медицинских противопоказаний, даже если они не включены в действовавший ранее федеральный перечень. Об этом в интервью ФАН рассказал адвокат Игорь Бушманов

«На сегодняшний день прививка против коронавирусной инфекции внесена в календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям. Решение о том, проводить обязательную вакцинацию или нет, принимает санитарный врач региона. В случае принятия такого решения у работодателя появляется возможность отстранить отказавшегося от вакцинации сотрудника, но лишь в тех случаях, когда их работа связана с высоким риском заболевания инфекционными болезнями», — пояснил ФАН Игорь Бушманов. 

Список работ, для выполнения которых требуется обязательная вакцинация, по словам Бушманова, определяется утвержденным еще в 1999 году постановлением Правительства РФ № 825. Однако обнародованные накануне совместные разъяснения Минтруда и Роспотребнадзора по обязательной вакцинации от COVID-19 в рабочих коллективах, по сути, сделали возможным отстранение от работы сотрудников не только в указанных в федеральном перечне сферах, но и в тех, которые определены на уровне регионов.

Собеседник ФАН подчеркнул, что некоторые региональные перечни, например, указанный в постановлении главного санитарного врача Москвы список сотрудников, подлежащих вакцинации от коронавируса, не соответствуют федеральному списку. Так, согласно постановлению столичного санитарного врача, обязательной вакцинации подлежат работники организаций торговли, салонов красоты, спортивных и развлекательных заведений, предприятий общепита, бытовых услуг, финансовых, почтовых организаций, транспорта, которые не были учтены в федеральном постановлении. Постановление главного санитарного врача в совокупности  с рекомендациями Минтруда дает выходящую за рамки перечня Правительства РФ и ТК РФ возможность отстранения сотрудников от работы.

«При строгом толковании формулировок закона, в том числе ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», отстранение от работы за отсутствие профилактических прививок возможно», — подчеркнул Бушманов. 

Авторы совместного документа Минтруда и Роспотребнадзора также рекомендовали тем, кто сделал прививку, предоставлять дополнительный выходной.

Ранее россиянам объяснили, как проводится вакцинация от COVID-19 для аллергиков. По словам медиков, вакцинация возможна после снятия симптомов аллергии и прохождения курса лечения антигистаминными препаратами.

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россия вакцинация коронавирус covid-19
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