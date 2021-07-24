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Доказана способность гранатового сока улучшать состояние костей человека
Общество
Доказана способность гранатового сока улучшать состояние костей человека
Nation News  /  Наталья Агеенко

Москва, 24 июля. Гранатовый сок обладает полезными свойствами для кожи, волос и общего здоровья человека. Также он обеспечивает профилактику ряда заболеваний.

Напиток в своем составе имеет калий, магний, железо, фосфор, цинк и натрий. Также в нем содержатся антиоксиданты и витамины К, С, фолиевая кислота, тиамин, рибофлавин и ниацин.

За счет богатого состава гранатовый сок обладает омолаживающими свойствами. Благодаря им возможно предотвращение разрушения коллагена и уменьшение воспалительной реакции организма. Продукт также помогает облегчить симптомы, свойственные артриту и остеопорозу. Доказать это удалось в ходе исследования, проведенного специалистами из Кейсовского университета Западного резервного района (США). Результаты их работы представлены на портале Science Daily.

Гранатовый сок также может обеспечить профилактику образования тромбов. Доказать это удалось ученым из Италии, после проведения профильного эксперимента.

Залогом здоровья человека является правильное питание. Снизить уровень «плохого» холестерина в организме способны пять продуктов, предназначенных для завтрака.

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ученые здоровье гранатовый сок
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