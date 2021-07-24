Точный удар снаряда «Краснополь» по французскому танку AMX-13 попал на видео

Москва, 24 июля. Видео с поражением легкого танка AMX-13 французского производства корректируемым артиллерийским снарядом «Краснополь» опубликовано в Сети.

Пояснения к короткому видеосюжету отсутствуют, качество съемки является невысоким, датировка неизвестна. Однако можно разглядеть характерное вращение «Краснополя» в воздухе для стабилизации полета и его прямое попадание в башню танка AMX-13, что привело к уничтожению данной бронемашины.

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