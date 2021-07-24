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Точный удар снаряда «Краснополь» по французскому танку AMX-13 попал на видео

  /   Обновлено: 24 июля 2021 18:04
Армия
Точный удар снаряда «Краснополь» по французскому танку AMX-13 попал на видео
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Москва, 24 июля. Видео с поражением легкого танка AMX-13 французского производства корректируемым артиллерийским снарядом «Краснополь» опубликовано в Сети.

Пояснения к короткому видеосюжету отсутствуют, качество съемки является невысоким, датировка неизвестна. Однако можно разглядеть характерное вращение «Краснополя» в воздухе для стабилизации полета и его прямое попадание в башню танка AMX-13, что привело к уничтожению данной бронемашины.

Ранее сообщалось о причинах приобретения Польшей крупной партии американских танков Abrams для переоснащения механизированных дивизий своих вооруженных сил.

О крупных учениях войск Западного военного округа, с отработкой отражения танкового наступления условного противника с помощью установок РСЗО «Торнадо», информировал RT.

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видео танки краснополь
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