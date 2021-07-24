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Перечислены китайские блюда, похожие по вкусу на русские
Общество
Перечислены китайские блюда, похожие по вкусу на русские
pixabay.com

Пекин, 24 июля. Российский блогер после нескольких лет жизни в Китае поделился впечатлениями о вкусовых предпочтениях жителей Поднебесной и рассказал, какие китайские блюда похожи на русские.

Китайские хлебные палочки ютяо поразительно напоминают хворост. Их жарят в масле и подают с рисовой кашей или соевым молоком. Блогер поделился историей происхождения ютяо. Все произошло случайно много лет назад — недовольные действиями властей торговцы бросили кусочки теста в кипящее масло, а прохожий достал их и съел. Блюдо пришлось по вкусу китайцам, смутьянов даже не казнили за провинность.

Жареный китайский рис чаофань назвать пловом можно с большой натяжкой. Жители Поднебесной готовят блюдо с яйцами, и никогда не добавляют ягоды и фрукты.

Вариант русских пельменей в Китае именуется цзяоцзы, начиняют их мясом, овощами и морепродуктами. Цзяоцзы готовят на пару, жарят на сковороде, тушат и запекают, на стол подают с соевым соусом, кунжутным маслом или уксусом.

Разваренную рисовую кашу в Поднебесной называют чжоу. Ее сдабривают морепродуктами, орехами, вареньем, луком, овощами и другими ингредиентами.

«Такое кушанье иногда назначают врачи, блюдо способно очистить организм от накопившихся шлаков и токсинов. Может быть, поэтому китайцы отличаются долголетием?», — спрашивает читателей автор дзен-канала «Макс Колгин».

Иностранцы не перестают удивляться вкусам, которые открывают в России. Недавно американский блогер Джейкоб, который несколько лет живет в РФ, рассказал о своих впечатлениях после дегустации парного молока.

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