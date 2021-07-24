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Владимир Путин назначил нового председателя ВЭБ.РФ

  /   Обновлено: 24 июля 2021 18:20
Политика
Владимир Путин назначил нового председателя ВЭБ.РФ
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 24 июля. Игорь Шувалов утвержден на пост председателя государственной корпорации развития России «ВЭБ.РФ». Решение одобрил президент страны Владимир Путин.

Соответствующее постановление обнародовано на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, Шувалов назначен главой компании сроком на пять лет. Распоряжение начало действовать со дня его подписания главой государства.

Ранее кадровые изменения произошли в американском правительстве. Речь идет о назначении Дэниэла Фута на должность спецпосланника США по Гаити.

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