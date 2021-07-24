Владимир Путин назначил нового председателя ВЭБ.РФ

Москва, 24 июля. Игорь Шувалов утвержден на пост председателя государственной корпорации развития России «ВЭБ.РФ». Решение одобрил президент страны Владимир Путин.

Соответствующее постановление обнародовано на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, Шувалов назначен главой компании сроком на пять лет. Распоряжение начало действовать со дня его подписания главой государства.

Ранее кадровые изменения произошли в американском правительстве. Речь идет о назначении Дэниэла Фута на должность спецпосланника США по Гаити.