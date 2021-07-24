Китайских экспертов заинтриговал «стол для маджонга» на российском самолете Ил-28

Пекин, 24 июля. Модернизация противолодочного самолета Ил-28Н позволила ему выгодно выделиться на фоне зарубежных аналогов, хотя его внешний вид и вызывает вопрос экспертов, заключили в Sohu.

В поле зрения китайских военных экспертов из издания Sohu попала недавняя модернизация самолета ВКС РФ Ил-28 до уровня Ил-28Н. В новом оснащении он может похвастаться характеристиками, с которыми уже не уступает американским самолетам разведки P-3 Orion и P-8 Poseidon или французскому Atlantique 2. «ПолитРоссия» приводит китайскую статью в пересказе.

Вопрос резонный, поскольку с модернизацией самолет получит детали, которые китайцы сравнили с «карманом на брюхе» и «столом для маджонга». Следует отметить, что под карманом китайцы подразумевают обтекатель радиолокационной системы «Новелла». С так называемым столом все чуть интереснее: на самом деле это своего рода контейнер для антенн РЛС.

«Современное оборудование, которое получил Ил-38Н, повысило эффективность охоты на подводные лодки в несколько раз. Новый комплекс «Новелла» позволяет обнаруживать даже самые бесшумные субмарины», — подчеркивают эксперты.

Максимальная взлетная масса Ил-38Н составляет 68 тонн, его боевая нагрузка — 6 тонн. Дальность полета достигает свыше шести тысяч километров. При этом самолет вооружили на совесть, и он может бороться как с надводными кораблями, так и с подлодками, что значительно расширит возможности морской авиации ВМФ РФ.

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