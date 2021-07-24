Китай лидирует после первого соревновательного дня на Олимпиаде в Токио

Токио, 24 июля. Сборная Китая завоевала в первый день летних Олимпийских игр три золотые медали, добавив в свою копилку еще одну бронзовую награду.

Соревновательный день для китайцев начался с уверенной победы Цянь Ян в стрельбе из пневматического оружия. Стоит отметить, что ближайшей преследовательницей Ян стала россиянка Анастасия Галашина.

Китай продолжил доминировать в стартовый день 32-х летних Олимпийских игр в фехтовании. Вторую золотую награду китайцам принесла тяжелоатлетка Чжихой Хо. Спортсменка в сумме за все подходы смогла поднять 210 кг и тем самым установила олимпийский рекорд. Шпажистка Сунь Ивэнь принесла свой стране третье золото, победив в финале соперницу из Румынии Ану Марию Попеску со счетом 11:10.

Россияне неплохо открыли для себя Олимпиаду. Фехтовальщица Айзанат Муртазаева совершила сенсацию, дойдя до полуфинала, где проиграла представительнице Китая Сунь Ивэнь. В матче за бронзу россиянка проиграла Катрине Лехис из Эстонии. Первую медаль в Токио выиграла Анастасия Галашина в стрельбе из пневматического оружия, завоевав серебро. Бронзовую медаль в копилку сборной России добавил тхэквондист Михаил Артамонов, великолепно показав себя в турнире до 58 кг. В итоге пока РФ расположилась, на 10-м месте в медальном зачете, передает сайт 360tv.ru.

Второй день летних Олимпийских игр начнется ночью с 24 на 25 июля. Российские пловцы Кирилл Пригода и Антон Чупков будут пробиваться в финал на стометровке брассом. Начало квалификационных заплывов в 3:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, Никита Нагорный и Артур Далалоян попали в финал личного многоборья на Играх в Токио. Участниками финала многоборья могут стать не более двух спортсменов от каждой страны, которые показали лучшие результаты в квалификации.