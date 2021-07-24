Лесной пожар из Карелии перекинулся через границу в Финляндию

Петрозаводск, 24 июля. Опасения финнов подтвердились. Пожары из Карелии достигли территории Финляндии. Пограничники тушили огонь несколько часов.

Сотрудники МЧС приступили к тушению пожара на границе с Карелией. Огонь достиг границы с Финляндией. Огонь туда перебросился с российской стороны вечером, 23 июля.

Пламя тушили в течение нескольких часов 12 спасателей и пограничников. По словам дежурного начальника пожарной охраны Вилле-Петтери Пулккинен, установить причину ЧП невозможно и расследоваться этот случай не будет. В настоящее время в Карелии полыхает 10 977 гектаров леса.

Тем временем лесной пожар уничтожил городок Литтон в Канаде.