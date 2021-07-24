Политолог Шпунт объяснил, почему все больше американцев перестают доверять Байдену

Неспособность власти победить бушующую в США эпидемию коронавируса приводит к падению уровня доверия хозяину Белого дома. Таким мнением в беседе с ФАН поделился политолог, профессор Высшей школы экономики, заместитель генерального директора Института региональных проблем Александр Шпунт.

Эксперт прокомментировал новость, что около половины жителей Америки перестали одобрять деятельность президента Джо Байдена.

«Надо принимать во внимание, что в Америке колебание уровня доверия президенту очень сильно отличается от того, что происходит в Европе или в России. В Соединенных Штатах прыжки уровня на 20–30 пунктов в течение срока правления президента абсолютно не говорят о том, будет ли он переизбран на второй срок», — сообщил профессор.

Александр Шпунт также отметил, что на рейтинг хозяина Белого дома вряд ли могли повлиять действия США на мировой арене.

«В Америке нет никакой внешней политики, которая не была бы политикой внутренней. Американцы сконцентрированы на себе. Например, для выпускников Гарварда внешняя политика — очень непрестижный и непопулярный выбор деятельности. Так что не нужно искать причины падения уровня доверия Байдену в ситуации с Китаем или «Северным потоком — 2», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

В завершение он предположил, с чем может быть связана слабая поддержка Джо Байдена гражданами.

«Я думаю, что главной причиной по-прежнему является неспособность Соединенных Штатов справиться с эпидемией коронавируса. У Байдена при победе на выборах была ковидная повестка. Ковид продолжается. Я думаю, это [падение доверия] — последствия усталости от неспособности хотя бы кого-то справиться с ковидом. Поскольку в Америке власть персонифицирована в президенте, то оно [недовольство. — Прим. ФАН] перекладывается на него», — подытожил заместитель генерального директора Института региональных проблем.

Ранее Александр Шпунт в беседе с ФАН прокомментировал изменение позиции Белоруссии в отношении ЕС. По его словам, президент Александр Лукашенко с помощью увеличения числа нелегальных мигрантов в Литву послал Брюсселю четкий сигнал.