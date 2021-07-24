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Придыбайло рассказал, зачем Протасевич дал интервью литовскому СМИ
Общество
Придыбайло рассказал, зачем Протасевич дал интервью литовскому СМИ
Федеральное агентство новостей  /  STRINGER / EPA / ТАСС / ФАН

Бывший белорусский оппозиционер Роман Протасевич, который находится под домашним арестом в Минске, дал интервью литовской газете. В беседе с ФАН корреспондент RT Константин Придыбайло рассказал, от кого шла инициатива этого разговора. А также журналист объяснил, как, находясь под домашним арестом, Протасевич смог дать интервью.

«Протасевич сейчас находится в ведении СК, и за все, что сейчас происходит с ним, собственно, они и отвечают. Никакого запрета на общение со СМИ у него нет, только если они не противоречат ходу следствия. Я думаю, что литовский журналист принципиально важен, потому что сейчас идет такой прямой конфликт Белоруссии и Литвы. Думаю, это было такое имиджевое решение, в том числе и правительства Белоруссии, чтобы он пообщался с литовскими журналистами», — объяснил собеседник агентства.

Придыбайло рассказал, зачем Протасевич дал интервью литовскому СМИ
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Константин Придыбайло рассказал, что Протасевич работал и жил в Литве. Также он рассказал, что на интервью с ним огромное количество запросов, и, увидев литовского журналиста в этом списке, власти дали добро.

«Это пиар-ход, некая имиджевая история. Литва очень сильно воздействует на Белоруссию. Белорусы им никак особо не отвечают, они просто открыли границы. Протасевич им рассказал даже не то, что они хотели услышать, по крайней мере в Литве», — подчеркнул журналист.

Ранее Константин Придыбайло принял участие в пресс-клубе «Петербургский уикенд», где на площадке медиацентра «Патриот» топовые журналисты Москвы и Петербурга обсуждали актуальные события прошедшей недели.

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белоруссия литва протасевич
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