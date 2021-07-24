Число погибших из-за оползней в Индии достигло 138

Мумбаи, 24 июля. Проливные дожди, вызвавшие оползни в центральной части Индии, унесли жизни 138 человек. Ранее сообщалось о 110 погибших.

В индийском штате Махараштра зафиксирован самый сильный июльский дождь за последние десятилетия. Число жертв сезонных муссонных дождей растет с каждым днем, сообщает министр по вопросам чрезвычайной помощи и восстановления Махараштра Виджай Вадеттивар. Ранее упоминалось о 110 погибших, однако уже сегодня это число выросло до 138.

Один прибрежный район был полностью отрезан из-за обрушения мостов и вышек мобильной связи. В настоящее время спасательные команды эвакуируют выживших. Власти попросили жителей подняться на крыши домов, чтобы спасатели на вертолетах могли их обнаружить. Для оказания помощи прибрежным районам были направлены военно-морские силы Индии и аварийные службы. Синоптики прогнозируют еще несколько дней проливных дождей в центральной части Индии.

Ранее мощное наводнение в китайском Чжэнчжоу стало причиной гибели 25 людей. Кроме того, семь человек числятся пропавшими без вести из-за стихии.