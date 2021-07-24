Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 18:51
18:44
Спорт
Созин объяснил, почему Семака не назначили главным тренером сборной России
18:41
Армия
Презентация российского истребителя Checkmate вызвала фурор на МАКС-2021
18:39
Весь мир
Бразилии грозит самая холодная зима за всю историю
18:39
Происшествия
СК опубликовал видео задержания стрелка в Ленобласти
18:39
Происшествия
Силовики задержали предполагаемого убийцу полицейского в Ставрополе
18:36
Экономика
В Банке России объявили о снижении цен на «борщевой набор»
18:35
Весь мир
Предупреждение ЮНИСЕФ: Ливан стремительно приближается к водному кризису
18:34
Спорт
Милонов возмутился участием трансгендеров и лесбиянок в Олимпиаде
18:33
Армия
Суконкин объяснил, зачем на самом деле ВВС НАТО провоцируют пилотов из России над Балтикой
18:32
Армия
Морпехи Балтийского флота готовы к «битве за остров» в День ВМФ России
Все новости

Число погибших из-за оползней в Индии достигло 138
Происшествия
Число погибших из-за оползней в Индии достигло 138
twitter.com  /  @OAGRD_Cauca

Мумбаи, 24 июля. Проливные дожди, вызвавшие оползни в центральной части Индии, унесли жизни 138 человек. Ранее сообщалось о 110 погибших.

В индийском штате Махараштра зафиксирован самый сильный июльский дождь за последние десятилетия. Число жертв сезонных муссонных дождей растет с каждым днем, сообщает министр по вопросам чрезвычайной помощи и восстановления Махараштра Виджай Вадеттивар. Ранее упоминалось о 110 погибших, однако уже сегодня это число выросло до 138.

Один прибрежный район был полностью отрезан из-за обрушения мостов и вышек мобильной связи. В настоящее время спасательные команды эвакуируют выживших. Власти попросили жителей подняться на крыши домов, чтобы спасатели на вертолетах могли их обнаружить. Для оказания помощи прибрежным районам были направлены военно-морские силы Индии и аварийные службы. Синоптики прогнозируют еще несколько дней проливных дождей в центральной части Индии.

Ранее мощное наводнение в китайском Чжэнчжоу стало причиной гибели 25 людей. Кроме того, семь человек числятся пропавшими без вести из-за стихии.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Число погибших из-за оползней в Индии достигло 138
жертвы индия наводнение муссонные дожди
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru