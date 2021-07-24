Эстония обвинила ВМС Ирана в нарушении границ республики

Таллин, 24 июля. Эсминец ВМС Ирана Sahand несанкционированно вошел в территориальные воды Эстонии. Об этом сообщила пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны Андра Юндас.

По ее словам, инцидент произошел 23 июля в районе острова Осмуссаар. Она также напомнила, что иностранные корабли должны уведомлять власти Эстонии о проходе через территориальные воды страны, однако иранская сторона не сделала этого.

«Центр морской охраны дал Sahand распоряжение сменить курс и покинуть территориальные воды, после чего корабль направился обратно в эстонскую экономическую зону», — пояснила Юндас.

Ранее стало известно, что два корабля ВМС Ирана примут участие в главном военно-морском параде, который пройдет в Санкт-Петербурге в День ВМФ РФ. Иранский эсминец Sahand, а также вертолетоносец Makran в ближайшее время прибудут в Финский залив.