Названо решающее преимущество Checkmate над американским F-35

Москва, 24 июля. Истребитель Checkmate произвел серьезное впечатление на посетителей авиасалона МАКС-2021. Он станет серьезным конкурентом американскому F-35.

Россия продемонстрировала серьезный потенциал в развитии своего военно-промышленного комплекса. Очередным подтверждением стало создание легкого однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate. Однодвигательная компоновка применяется и в США. На экспорт поставляются истребители F-16 Fighting Falcon и F-35 Lightning II. Именно с последним и будет конкурировать российский «шахматный» самолет.

На F-35 установлен двигатель F135, способный выдавать тягу от 13 000 до 19 000 килограмм-сил. Такие показатели слегка превосходят российский двигатель «Изделие 30», предназначенный изначально для Су-57. Но в маневренности Checkmate (Су-75) значительно выигрывает у американского самолета, передает колумнист «ПолитЭксперта».

Авионика F-35 и Checkmate схожа, сравнимы и боевая нагрузка с тяговооруженностью. Однако «шахматный» истребитель меньше американского конкурента. Но решающим преимуществом детища Ростеха является стоимость в 30 миллионов долларов против 100 млн за каждый F-35.

Американский аналитик ранее назвал ключевую особенность легкого тактического самолета Checkmate. Он обладает выдающейся высотой полета, пишут в Forbes. Также потенциальные заказчики заинтересованы в этом истребителе, передает RT.