«Народ страдает»: жители ЦАР призвали ООН полностью отменить оружейное эмбарго

Банги, 24 июля. Центральноафриканцы организовали новый митинг против оружейного эмбарго ООН.

Жители ЦАР заявили, что данное ограничение больше не имеет никакого смысла и наносит вред национальной безопасности. Несмотря на то, что большинство боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» разбиты, правительственная армия при поддержке российских инструкторов продолжает бороться с остатками бандформирований.

Радикалы используют новейшие виды вооружения, полученные контрабандой из-за границы. В то время как военнослужащие ЦАР ограничиваются старыми автоматами, пулеметами и гранатометами. Центральноафриканцы вышли на демонстрацию с плакатами и скандировали лозунги, призывая в полном объеме отменить эмбарго.

«Народ ЦАР слишком страдает. Мы хотим полной отмены ограничения на ввоз оружия!», — написано на одном из транспарантов участника шествия.

Граждане африканской страны также попросили Россию посодействовать снятию данного запрета.

«Мы благодарим РФ и просим у нее поддержки», — рассказала женщина, которая несла плакат.

Ранее в Банги прошел массовый митинг, на который пришли около 2000 молодых людей. Центральноафриканцы потребовали отменить эмбарго и призвали международное сообщество осудить преступления радикалов «Коалиции».