Пилот группы «Первый полет» назвал самый сложный элемент для исполнения

Самым сложным элементом для российской пилотажной группы «Первый полет» является фигура под названием «Уши». Об этом ФАН заявил ее участник, мастер спорта, абсолютный чемпион России по высшему пилотажу Олег Шполянский в ходе Международного авиационно-космического салона (МАКС).

«Это первый наш показной элемент, который, в принципе, делается легко, но потом собраться в общий строй — проблема», — поделился пилот.

По словам Шполянского, этот элемент исполняется группой уже около трех лет.

«Вчера у нас, например, он не получался, — рассказал собеседник Федерального агентства новостей. — Мы посидели-подумали, в чем проблема, — и сегодня справились с элементом».

Федеральное агентство новостей /

Другой пилот группы, Александр Михайлов, подтвердил, что выступление на МАКС днем ранее, 23 июля, не понравилось группе.

«В пилотажных группах есть такая присказка — как чайки на помойке, — сообщил он в ходе пресс-конференции коллектива. — Вчера было похоже на это. А то, что было сегодня, — действительно праздник, фейерверк. Это было одно из лучших выступлений, даже наш техник сказал, что «Уши» были лучшими за все года».

«Первый полет» — единственная профессиональная пилотажная группа на поршневых самолетах в России. Она была основана в 2009 году. Миссия группы — популяризация самолетного спорта. В ее истории уже более 140 показательных выступлений во всем мире.

В составе группы — действующие абсолютные чемпионы России, Европы и мира по высшему пилотажу. Каждый год пилоты совершенствуют и подтверждают свой высокий уровень летного мастерства. В состав группы входят Дмитрий Самохвалов (руководитель), Константин Боровик, Олег Шполянский, Александр Михайлов, Антон Беркутов и Ирина Маркова.

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