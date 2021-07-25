Капитан 1-го ранга в отставке объяснил, как изменилась подготовка военных со времен СССР

На протяжении 15 лет каждое последнее воскресенье июля на основании Указа Президента России от 31 мая 2006 года №549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации» в России отмечается День Военно-морского флота РФ.

В беседе с корреспондентом ФАН капитан 1-го ранга в отставке, ветеран отряда гидронавтов, бывший начальник учебного отдела Военно-морского политехнического института Петр Петров рассказал, насколько вырос уровень подготовки военных после развала СССР.

«Военную подготовку и вообще систему образования сейчас выстроили классически. Первое — система кадетских корпусов Суворовского и Нахимовского училищ. Сейчас туда берут с пятого класса, как раз только начинает формироваться личность. Потом — среднее звено высшего учебного заведения, а затем — служба. Со службы человек уходит в академию», — объяснил собеседник агентства.

Пресс-служба Балтийского флота /

Петр Петров добавил, что данная система четко слажена. Парней с детства готовят к тому, чтобы они стали квалифицированными военными, которые будут доблестно служить Родине.

Сейчас отработан резерв, мы всегда можем пополнить личный состав вооруженных сил достаточным количеством военных. Я смотрю на ребят, которые сейчас учатся и находятся в корпусах, они уже готовы, у них горят глаза», — признался капитан 1-го ранга в отставке.

Ранее Петр Петров принял участие в пресс-клубе «Петербургский уикенд» на площадке Медиагруппы «Патриот», в рамках которого эксперты обсудили самые значимые события этой недели.