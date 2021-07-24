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Россиянам объяснили, можно ли прививаться от COVID-19 при заболеваниях сердца

  /   Обновлено: 24 июля 2021 17:40
Общество
Россиянам объяснили, можно ли прививаться от COVID-19 при заболеваниях сердца
pixabay.com

Москва, 24 июля. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны привиться от коронавируса в обязательном порядке, заявила кардиолог Елена Космачева.

COVID-19 негативно сказывается на здоровье людей, у которых есть проблемы с сердцем и сосудами. Эта категория граждан попадает в особую группу риска по коронавирусу. Инфекция обостряет все имеющиеся недуги. Пройти вакцинацию нужно и тем, кто уже перенес COVID-19, считает главный кардиолог минздрава Краснодарского края.

Причинами для получения постоянного медицинского отвода от прививки против коронавируса являются индивидуальная непереносимость компонентов вакцины и острая аллергическая реакция. Временный медотвод сроком на 30 дней выдается при обострении хронических или инфекционных заболеваний, а также в период грудного вскармливания.

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вакцинация кардиолог коронавирус
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