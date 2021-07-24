На базе ВС РФ в Арктике появился самый северный в мире бассейн

Москва, 24 июля. Ко дню ВМФ РФ Минобороны сделало подарок для военнослужащих базы Северного флота «Арктический трилистник». В их спорткомплексе появился самый северный в мире крытый бассейн.

Неординарную задачу по сооружению самого северного бассейна поручил строителям лично министр обороны РФ Сергей Шойгу. Работа была выполнена в сжатые сроки, о чем сообщил телеканал «Звезда». Теперь это единственный в мире объект, возведенный на 80-м градусе северной широты. Первый — «Северный клевер» — был отстроен на острове Котельны на 75-м градусе.

В уникальном бассейне есть три дорожки, а его длина составляет 25 метров. Температуру воды системы обогрева поддерживают на уровне 26-28 градусов, а заполняют бассейн снегоплавильные установки. В условиях Арктики они не страдают от нехватки материалов для плавки. Бассейн также снабдили панорамными окнами — из него можно полюбоваться суровыми северными видами, находясь в комфортной температуре.

Руководство базы крайне довольно новым сооружением: бассейн позволит военным круглый год поддерживать физическую форму и снимать накопившийся стресс. Тем более, что плаванье способствует укреплению иммунитета и нормализации сна.

В последние годы Арктика является одним из важнейших районов стратегического назначения. Не так давно СМИ стало известно, что Минобороны РФ намерено укрепить защиту северных рубежей за счет новейших самолетов А-50У.

Пока что на оборону Арктики поставлены бомбардировщики Ту-160 и Ту-95. В начале июля издание RT передало, что экипажи Ту-160 и Ту-95МС провели учения и пуски крылатых ракет на полигоне.