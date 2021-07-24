Житель Екатеринбурга снял испуганного енота с дерева

Екатеринбург, 24 июля. Испуганного енота, забравшегося на дерево в Екатеринбурге, благополучно спасли и передали в руки волонтерам.

Жители города обнаружили испуганного четверолапого, сидящего на дереве возле Уралмаша. Неравнодушные екатеринбуржцы обратились за помощью к Евгению Зенкову, который регулярно спасает животных.

«Мы приехали и сняли его с помощью телескопической удочки, упаковали в рюкзак и отвезли на передержку», — рассказал он.

Вскоре после этого к нему обратилась женщина, которая назвалась хозяйкой сбежавшего экзотического зверька. Она пожаловалась, что не может забрать питомца с передержки, потому, что волонтер не идет на контакт. Екатеринбурженка рассказала, что он сбежал, выломав ограждение на балконе.

Отважный енот из Белгорода помешал работникам коммунальной службы спилить березу возле обогатительной фабрики Лебединского ГОКа в Белгороде. Животное бросилось навстречу рабочим и в одно касание взлетело на дерево.