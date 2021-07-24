Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 18:51
18:44
Спорт
Созин объяснил, почему Семака не назначили главным тренером сборной России
18:41
Армия
Презентация российского истребителя Checkmate вызвала фурор на МАКС-2021
18:39
Весь мир
Бразилии грозит самая холодная зима за всю историю
18:39
Происшествия
СК опубликовал видео задержания стрелка в Ленобласти
18:39
Происшествия
Силовики задержали предполагаемого убийцу полицейского в Ставрополе
18:36
Экономика
В Банке России объявили о снижении цен на «борщевой набор»
18:35
Весь мир
Предупреждение ЮНИСЕФ: Ливан стремительно приближается к водному кризису
18:34
Спорт
Милонов возмутился участием трансгендеров и лесбиянок в Олимпиаде
18:33
Армия
Суконкин объяснил, зачем на самом деле ВВС НАТО провоцируют пилотов из России над Балтикой
18:32
Армия
Морпехи Балтийского флота готовы к «битве за остров» в День ВМФ России
Все новости

Житель Екатеринбурга снял испуганного енота с дерева

  /   Обновлено: 24 июля 2021 18:11
Общество
Житель Екатеринбурга снял испуганного енота с дерева
pixabay.com

Екатеринбург, 24 июля. Испуганного енота, забравшегося на дерево в Екатеринбурге, благополучно спасли и передали в руки волонтерам.

Жители города обнаружили испуганного четверолапого, сидящего на дереве возле Уралмаша. Неравнодушные екатеринбуржцы обратились за помощью к Евгению Зенкову, который регулярно спасает животных.

«Мы приехали и сняли его с помощью телескопической удочки, упаковали в рюкзак и отвезли на передержку», — рассказал он.

Вскоре после этого к нему обратилась женщина, которая назвалась хозяйкой сбежавшего экзотического зверька. Она пожаловалась, что не может забрать питомца с передержки, потому, что волонтер не идет на контакт. Екатеринбурженка рассказала, что он сбежал, выломав ограждение на балконе.

Отважный енот из Белгорода помешал работникам коммунальной службы спилить березу возле обогатительной фабрики Лебединского ГОКа в Белгороде. Животное бросилось навстречу рабочим и в одно касание взлетело на дерево.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Житель Екатеринбурга снял испуганного енота с дерева
дерево енот хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru