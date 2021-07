Опрос показал, сколько скептиков в США не намерены вакцинироваться от коронавируса

Вашингтон, 24 июля. Большинство американцев, которые до сих пор не делали прививки от COVID-19, не намерены вакцинироваться и в будущем. Об этом стало известно по результатам опроса общественного мнения агентства The Associated Press (АР) и Исследовательского центра по связям с общественностью NORC.

Среди взрослых американцев, которые пока не получили прививки, 35% сказали, что, возможно, не будут вакцинироваться в будущем. 45% отметили, что «однозначно» не будут прививаться. Еще 3% обязательно сделают это, 16% — «возможно».

Интересно, что по данным AP сторонники Республиканской партии США с гораздо большей вероятностью могут отказаться от вакцинации, чем демократы — 43% против 10%. Такая же ситуация наблюдается среди людей без высшего образования — 30% из них отметили, что не будут прививаться, против 18% с дипломами.

