Опрос показал, сколько скептиков в США не намерены вакцинироваться от коронавируса

Вашингтон, 24 июля. Большинство американцев, которые до сих пор не делали прививки от COVID-19, не намерены вакцинироваться и в будущем. Об этом стало известно по результатам опроса общественного мнения агентства The Associated Press (АР) и Исследовательского центра по связям с общественностью NORC.

Среди взрослых американцев, которые пока не получили прививки, 35% сказали, что, возможно, не будут вакцинироваться в будущем. 45% отметили, что «однозначно» не будут прививаться. Еще 3% обязательно сделают это, 16% — «возможно».

Интересно, что по данным AP сторонники Республиканской партии США с гораздо большей вероятностью могут отказаться от вакцинации, чем демократы — 43% против 10%. Такая же ситуация наблюдается среди людей без высшего образования — 30% из них отметили, что не будут прививаться, против 18% с дипломами.

«Неужели вы не понимаете, что вакцина не была создана для дельта-варианта? Препараты вместо защиты приведут к большему количеству госпитализаций», — пишут скептики в Twitter.

You do understand the vaccine wasn't designed for the Delta variant? The % protection they afford would lead to the hospitalizations you mention.



A more damning figure would be double-jabbed deaths. — Kazz (@KazzJenkins) July 23, 2021

Тем не менее уже было доказано, что российская вакцина «Спутник V» способна сохранять эффективный ответ против штамма коронавируса «дельта». А в США была доказана 88-процентная эффективность препарата Pfizer против индийского варианта.

Несмотря на научные доказательства, 64% респондентов выразили сомнение в эффективности вакцин против вариантов коронавируса, в том числе против агрессивного штамма «дельта», ответственного за 83% новых случаев заражения в США. Для сравнения, 86% вакцинированных хотя бы немного верят в то, что вакцины работают.

«Мы всегда знали, что некоторую долю населения будет сложно убедить в необходимости вакцинироваться, другие никогда не согласятся прививаться», — отмечает специалист по инфекционным заболеваниям Амеш Адалджа.

Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски назвал последний всплеск заражений «пандемией невакцинированных», так как почти все случаи госпитализации и смертей происходят среди не получивших прививку от коронавируса.

За последние две недели случаи заражения COVID-19 в США увеличились в три раза. Власти призывают людей сделать прививки как можно скорее.

По данным CDC, уже 56,4% граждан США, в том числе дети, вакцинировались хотя бы одной дозой препарата от коронавируса. Темпы иммунизации начинают увеличиваться в штатах, которые до этого сильно отставали, в том числе в Арканзасе, Флориде, Луизиане, Миссури и Неваде.

«Можете представить, как вы живете в бедной стране, где люди умоляют о вакцинах, а потом вы узнаете, что люди из богатых стран отказываются от них из-за опасений, что они небезопасны. Если у вас есть доступ к вакцинам, вам очень повезло», — отметила директор крупной компании Клэр Леманн на своей странице в Twitter.

По словам профессора Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета Ховарда Коха, «вакцинная нерешительность» — старый феномен, однако из-за дезинформации вокруг COVID-19 и новых штаммов необходимо установить прямой контакт с гражданами и снабдить их правильными сведениями.