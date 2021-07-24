Учеба с пользой: тульские школьники участвуют в раскопках на местах военных сражений

Тула, 24 июля. Школьники Тульской области заступили на «Вахту памяти». Они участвуют в поисковом лагере на местах сражений Великой Отечественной войны.

Под руководством опытных наставников ребята пробуют делать свои первые шаги в научно-исследовательской деятельности. Они изучают историю родного края и узнают подробности боев за Родину.

«Лагерь разбит на слиянии рек Зуша и Ока, на границе Тульской и Орловской областей. Здесь были жестокие бои, связанные с большими потерями. Тут у нас работает молодежь, важно было показать реальное место сражения, выбрали место, где хороший обзор, река. Можно сказать, что в работе лагеря сошлись и краеведение, и история», — рассказал ФАН председатель тульского регионального отделения «Поискового движения России» Сергей Никонов.

Выбранное для проведения «Вахты памяти» место позволяет в полной мере осознать масштаб сражений. Закрепившегося на противоположном берегу реки врага красноармейцы штурмовали длительное время. Как предполагают поисковики, для начинающих интересоваться военной историей это место очень подходит. Поработав здесь, можно увлечься и приходить на раскопки снова.

«Дети привыкли к компьютерам, телефонам. Их не вытянуть на природу и свежий воздух. А тут дети общаются между собой, интернет почти не используем. У нас не просто раскопки, дети еще изучают антропологию, спасатели лекции читают, рассказывают, как вести себя в экстремальных ситуациях в лесу. Дети получили массу информации и поучаствовали в работе, попробовали себя в спасательных действиях. Живем в армейских палатках, есть биотуалеты, душ, условия хорошие, комфортные, есть освещение, ребята по вечерам смотрят патриотические фильмы», — продолжает рассказ о работе лагеря Сергей Никонов.

Впереди у юных поисковиков не только раскопки, но и участие в реконструкции боев. Ребята в полной мере смогут проникнуться происходящим, чтобы в дальнейшем изучать историю и участвовать в «Вахтах памяти».

Ранее ФАН сообщал о «Вахте памяти» под Тулой. Поисковики вели раскопки для обнаружения останков солдат, погибших в местах сражений 1942-1943 годов.