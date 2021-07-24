Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 18:50
18:44
Спорт
Созин объяснил, почему Семака не назначили главным тренером сборной России
18:41
Армия
Презентация российского истребителя Checkmate вызвала фурор на МАКС-2021
18:39
Весь мир
Бразилии грозит самая холодная зима за всю историю
18:39
Происшествия
СК опубликовал видео задержания стрелка в Ленобласти
18:39
Происшествия
Силовики задержали предполагаемого убийцу полицейского в Ставрополе
18:36
Экономика
В Банке России объявили о снижении цен на «борщевой набор»
18:35
Весь мир
Предупреждение ЮНИСЕФ: Ливан стремительно приближается к водному кризису
18:34
Спорт
Милонов возмутился участием трансгендеров и лесбиянок в Олимпиаде
18:33
Армия
Суконкин объяснил, зачем на самом деле ВВС НАТО провоцируют пилотов из России над Балтикой
18:32
Армия
Морпехи Балтийского флота готовы к «битве за остров» в День ВМФ России
Все новости

Шугалей призвал не принимать всерьез заявления о причастности РФ к «гаванскому синдрому»

  /   Обновлено: 24 июля 2021 17:32
Политика
Шугалей призвал не принимать всерьез заявления о причастности РФ к «гаванскому синдрому»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 24 июля. Власти США готовы выдвигать против России самые абсурдные обвинения, что очевидно на примере истории с так называемым «гаванским синдромом», заявил глава ФЗНЦ Максим Шугалей.

Российский социолог прокомментировал недавнее заявление директора ЦРУ Уильяма Бернса о возможной причастности России к недомоганию граждан США на Кубе в интервью изданию «ПолитЭксперт».

Шугалей напомнил, что эта история началась еще в 2016 году, когда проживающие в кубинской столице американские дипломаты стали жаловаться на ухудшение своего самочувствия. Впоследствии данные симптомы были названы признаками «гаванского синдрома», в причинах его появления Вашингтон заподозрил власти России, Китая, Ирана, Кубы и даже Северной Кореи. При этом никаких доказательств причастности РФ к ухудшению здоровья граждан США до сих пор не представлено, подчеркнул глава ФЗНЦ.

«Надо просто не брать всерьез эти заявления. Даже школьнику понятно, что это смешно — у них там ухудшается самочувствие, и виновата в этом Россия», — отметил Шугалей.

Российский социолог посоветовал американским дипломатам вести здоровый образ жизни и придерживаться «нормальных ценностей», что послужит залогом их физического благополучия и поможет избежать «гаванского синдрома».

Ранее Шугалей рассказал, как власти США пытаются сохранить свой контроль над ситуацией в Афганистане даже после вывода своих войск из этой страны после полного провала продолжительной оккупации.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Шугалей призвал не принимать всерьез заявления о причастности РФ к «гаванскому синдрому»
россия сша шугалей гаванский синдром
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru