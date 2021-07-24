Москва, 24 июля. Власти США готовы выдвигать против России самые абсурдные обвинения, что очевидно на примере истории с так называемым «гаванским синдромом», заявил глава ФЗНЦ Максим Шугалей.

Российский социолог прокомментировал недавнее заявление директора ЦРУ Уильяма Бернса о возможной причастности России к недомоганию граждан США на Кубе в интервью изданию «ПолитЭксперт».

Шугалей напомнил, что эта история началась еще в 2016 году, когда проживающие в кубинской столице американские дипломаты стали жаловаться на ухудшение своего самочувствия. Впоследствии данные симптомы были названы признаками «гаванского синдрома», в причинах его появления Вашингтон заподозрил власти России, Китая, Ирана, Кубы и даже Северной Кореи. При этом никаких доказательств причастности РФ к ухудшению здоровья граждан США до сих пор не представлено, подчеркнул глава ФЗНЦ.

«Надо просто не брать всерьез эти заявления. Даже школьнику понятно, что это смешно — у них там ухудшается самочувствие, и виновата в этом Россия», — отметил Шугалей.

Российский социолог посоветовал американским дипломатам вести здоровый образ жизни и придерживаться «нормальных ценностей», что послужит залогом их физического благополучия и поможет избежать «гаванского синдрома».

Ранее Шугалей рассказал, как власти США пытаются сохранить свой контроль над ситуацией в Афганистане даже после вывода своих войск из этой страны после полного провала продолжительной оккупации.