«Россия шутить не будет»: Шугалей отреагировал на вывод войск США из Афганистана

Создание нового правительства Афганистана может стабилизировать ситуацию в регионе после вывода американского военного контингента. Такое мнение выразил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Социолог принял участие в пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот», которая была посвящена ситуации в республике. По мнению ученого, изменение правящих сил Кабула поспособствует уменьшению террористической активности и акций, выгодных Вашингтону.

«Ключевой момент — это внутренняя политика США. Пришел Байден, ему нужно зарабатывать очки. Пришел он спорным способом. Безусловно, вывод войск — это большой популистский шаг для него. Он вернул, хотя бы и временно, солдат домой. Это даст ему много очков. А то, что они полностью испортили региональную политику в Афганистане, — это никого не волнует», — объясняет Максим Шугалей.

Также на пресс-конференции выступил политолог и основатель «Музея Новороссии» Герман Владимиров. Он подчеркнул, что ситуацию в Южной Азии сложно сравнивать с конфликтом на Украине, так как в исламском мире намного сильнее выражен региональный аспект.

В рамках диалога Шугалей подчеркнул, что России необходимо следить за тем, как обстоят дела в Афганистане. С этой точкой зрения согласился и его коллега.

«Россия в любом случае должна <...> учитывать свои национальные интересы. Конечно, конфликт с ближайшим партнером по Организации Договора о коллективной безопасности не может не вызывать напряжение. Сейчас мы видим, как проводятся учения в Таджикистане. Это сигнал, что Россия шутить не будет», — утверждает Герман Владимиров.

Ситуация в Афганистане накалилась в процессе вывода сил США из республики. Представители запрещенной на территории РФ террористической организации «Талибан» стали угрожать персоналу, который сотрудничал с Вашингтоном. Экстремисты считают афганцев, работающих на Штаты, предателями. Они уже обезглавили одного из переводчиков. Однако Белый дом не предпринимает меры по обеспечению безопасности для своих единомышленников.