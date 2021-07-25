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Весь мир
Турция представляет новый беспилотный истребитель MIUS
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Турция представляет новый беспилотный истребитель MIUS
Весь мир
Турция представляет новый беспилотный истребитель MIUS
Федеральное агентство новостей  / 

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Германия

Первый «Геркулес» для Люфтваффе

Фотографии первого военно-транспортного самолета Lockheed C-130J для ВВС Германии (Люфтваффе) были опубликованы 22 июля пресс-службой Lockheed.

 

Самолет выкатили из сборочного ангара Lockheed Martin в Калифорнии. После покраски и сдачи заказчику C-130J вместе с другими пятью аналогичными машинами будет базироваться на военном аэродроме Эвре во Франции в рамках совместной эксплуатации с ВКС этой страны.

Греция

Афины официально получили первый истребитель Rafale

ВВС Греции получили первый из 18 заказанных у Парижа истребителей Dassault Rafale. Торжественная церемония передачи прошла в Истре на юге Франции.

Присутствовавший на мероприятии министр обороны Греции Николаос Панагиотопулос назвал 21 июля «знаменательным днем для ВВС Греции».

 

В январе 2021 года Греция подписала контракт на поставку 18 истребителей Dassault Rafale, 12 из которых передадут из состава ВВС Франции, а еще шесть будут совершенно новыми. Сумма контракта оценивается в 2,32 млрд евро.

Помимо поставки самих самолетов, предусматривается их техническое и сервисное обслуживание сроком на 4,5 года. Кроме этого, греческие Rafale получат ракеты «воздух-воздух» дальнего радиуса действия Meteor, ракеты «воздух-воздух» MICA среднего и ближнего радиуса действия, противокорабельные SCALP и Excoet, а также высокоточные модульные боеприпасы AASM.

Израиль

МО Израиля продолжает программу по поставке компании Top Aces списанных истребителей F-16А

Вторая партия из четырех F-16A, предназначенных для американского подразделения канадской компании Top Aces, была отправлена заказчику.

Машины с серийными номерами 219, 233, 260 и 285 были доставлены на борту тяжелого военно-транспортного самолета Ан-124 «Руслан» в специализированный центр передового опыта F-16 в город Mesa (штат Аризона).

Первая партия из трех F-16A (серийные номера 129, 220 и 250) и одного F-16B (017) была доставлена в Mesa на борту Ан-124 в конце января 2021 года. Израиль готовит к передаче компании Top Aces еще 21 единицу F-16.

Какая авиация состоит на вооружении частных армий — прочитать подробности
Федеральное агентство новостей  / 

Россия

Открытие МАКС-2021

В подмосковном городе Жуковский 20 июля стартовал Международный авиационно-космический салон (МАКС-2021). В первый же день это мероприятие произвело большой фурор представленными там новинками.

Описывать в данном дайджесте все подробности МАКС не имеет смысла, так как в ближайшее время ФАН опубликует отдельный материал, посвященная итогам работы авиафорума.

Ранее была написана статья «Чем МАКС-2021 попытается удивить весь мир», и авиационно-космический салон оправдал практически все ожидания.

Чем МАКС-2021 попытается удивить весь мир — прочитать подробности
Федеральное агентство новостей  / 

Пилотажная группа «Стрижи» планирует перейти на истребители МиГ-35

«Мы планируем переходить на новый самолет. Ждем, когда будет принято решение о перевооружении. Мы должны получить в этом году первый МиГ-35. Но это уже зависит не от нас, а от промышленности, от проведения госиспытаний. Принятие на вооружение самолета — это всегда длительный процесс», — сказал ведущий группы гвардии полковник Сергей Осяйкин.

Он подчеркнул, что группа, выступающая в последние годы на МиГ-29, рассчитывает получить то количество самолетов, которое необходимо.

«Надеюсь, что их будет девять», — добавил Осяйкин.

США

ВВС США начинают разработку новых самолетов-заправщиков

Военно-воздушные силы США опубликовали запрос на разработку самолета-заправщика в рамках проекта KC-Y Bridge Tanker.

Новый танкер планируется ввести в эксплуатацию к 2030 году. Предположительно, ожидается закупка 140–160 самолетов.

Требования к летательным аппаратам еще окончательно не сформированы, но базовые характеристики должны быть не хуже, чем в проекте KC-X (KC-46A). Ранее ВВС США размышляли над строительством полностью автономных заправщиков.

Турция

Турция впервые официально экспортировала БПЛА-камикадзе Kargu

По информации агентства Anadolu, первый контракт на продажу БПЛА за рубеж был подписан по результатам переговоров на высоком уровне. Заказчик и стоимость проданных Kargu не раскрываются.

По условиям контракта, поставка должна быть завершена до конца 2021 года. Генеральный директор STM Озгюр Гюлеръюз заявил, что переговоры об экспорте Kargu ведутся и с другими странами мира.

Турецкая Baykar Makina представляет новый БПЛА MIUS

«Мы мечтали о нашем проекте беспилотного истребителя MIUS более 12 лет. Благодаря совершенствованию производства и развитию нашей компании работа над этим проектом в последнее время значительно ускорилась», — сообщил Сельчук Байрактар, совладелец компании Baykar Makina.

Первые опытные образцы MIUS полетят на скорости, близкой к скорости звука.

Предполагается, что в перспективе данные БПЛА смогут обладать сверхзвуковой скоростью.

Беспилотник будет иметь порядка 1,5 тонн полезной нагрузки и будет оснащен вооружением класса «воздух-воздух», «воздух-поверхность» и крылатыми ракетами. Также его обеспечат искусственным интеллектом, благодаря чему машина сможет принимать определенные решения самостоятельно.

MIUS сможет приземляться и взлетать с кораблей класса TCG Anadolu с короткой ВПП.

Силовой установкой беспилотника станут украинский двухконтурный турбореактивный двигатель АИ-25 либо его немецкий аналог. Первый полет нового турецкого БПЛА запланирован на 2023 год.

Франция

Крушение истребителя ВКС Франции

В Мали в регионе Мопти 20 июля разбился истребитель-бомбардировщик Dassault Mirage 2000D ВКС Франции.

Самолет упал в ненаселенной местности. Оба члена экипажа катапультировались (один из них получил легкие травмы). После этого они были эвакуированы в Гао группой французского спецназа на двух вертолетах NH90.

Это третья потеря самолетов Mirage 2000 ВКС Франции в ходе операции в Мали. В 2017 году в Нджамене при взлете разбился Mirage 2000N, а в 2018-м близ Гао упал Mirage 2000D.

Южная Корея

KAI поставит ВВС Индонезии дополнительные УТС T-50i

Южнокорейская компания Korea Aerospace Industries Co. (KAI) объявила о подписании контракта на поставку дополнительных учебно-тренировочных самолетов Т-50i для Военно-воздушных сил Индонезии.

Стоимость продажи составит 240 млн долларов. Согласно условиям контракта, KAI поставит индонезийским ВВС шесть усовершенствованных УТС Т-50 в период с декабря 2021-го по октябрь 2024 года. Контракт также включает обслуживание самолетов.

Соглашение вступит в силу после получения компанией предоплаты. По данным Janes, первоначальный платеж планируется осуществить за счет средств оборонного бюджета Индонезии на 2022 год. Предполагается, что он будет направлен KAI к концу текущего 2021 года.

Оставшаяся сумма должна быть профинансирована за счет кредита зарубежного банка. В настоящее время Министерство обороны Индонезии ведет поиск иностранных кредиторов.

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