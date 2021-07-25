Турция представляет новый беспилотный истребитель MIUS

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Германия

Первый «Геркулес» для Люфтваффе

Фотографии первого военно-транспортного самолета Lockheed C-130J для ВВС Германии (Люфтваффе) были опубликованы 22 июля пресс-службой Lockheed.

????????????????Rollout of first C-130J Super Hercules for the #German Air Force



07/22/2021 / #USA



A total of 6 units have been ordered, subsequently the aircraft will be redeployed to the Evreux airbase, where they will be used in conjunction with six C-130H/J aircraft of the #French AF. pic.twitter.com/rGZg1qSKoZ — Sukhoi Su-57 Felon ???????????????? (@I30mki) July 24, 2021

Самолет выкатили из сборочного ангара Lockheed Martin в Калифорнии. После покраски и сдачи заказчику C-130J вместе с другими пятью аналогичными машинами будет базироваться на военном аэродроме Эвре во Франции в рамках совместной эксплуатации с ВКС этой страны.

Греция

Афины официально получили первый истребитель Rafale

ВВС Греции получили первый из 18 заказанных у Парижа истребителей Dassault Rafale. Торжественная церемония передачи прошла в Истре на юге Франции.

Присутствовавший на мероприятии министр обороны Греции Николаос Панагиотопулос назвал 21 июля «знаменательным днем для ВВС Греции».

Greece Takes Delivery of 1st of 18 French Rafale Warplanes https://t.co/Ae8g7NkSLD — Military.com (@Militarydotcom) July 22, 2021

В январе 2021 года Греция подписала контракт на поставку 18 истребителей Dassault Rafale, 12 из которых передадут из состава ВВС Франции, а еще шесть будут совершенно новыми. Сумма контракта оценивается в 2,32 млрд евро.

Помимо поставки самих самолетов, предусматривается их техническое и сервисное обслуживание сроком на 4,5 года. Кроме этого, греческие Rafale получат ракеты «воздух-воздух» дальнего радиуса действия Meteor, ракеты «воздух-воздух» MICA среднего и ближнего радиуса действия, противокорабельные SCALP и Excoet, а также высокоточные модульные боеприпасы AASM.

Израиль

МО Израиля продолжает программу по поставке компании Top Aces списанных истребителей F-16А

Вторая партия из четырех F-16A, предназначенных для американского подразделения канадской компании Top Aces, была отправлена заказчику.

Машины с серийными номерами 219, 233, 260 и 285 были доставлены на борту тяжелого военно-транспортного самолета Ан-124 «Руслан» в специализированный центр передового опыта F-16 в город Mesa (штат Аризона).

Four more ex-Israeli F-16s have been delivered to Top Aces in the United States.

An An-124 arrived in Israel on Jul. 20 in the morning and departed in the afternoon with the cargo of four dismantled F-16s. pic.twitter.com/VerOCqevMo — International Defence Analysis (@Defence_IDA) July 22, 2021

Первая партия из трех F-16A (серийные номера 129, 220 и 250) и одного F-16B (017) была доставлена в Mesa на борту Ан-124 в конце января 2021 года. Израиль готовит к передаче компании Top Aces еще 21 единицу F-16.

Федеральное агентство новостей /

Россия

Открытие МАКС-2021

В подмосковном городе Жуковский 20 июля стартовал Международный авиационно-космический салон (МАКС-2021). В первый же день это мероприятие произвело большой фурор представленными там новинками.

Описывать в данном дайджесте все подробности МАКС не имеет смысла, так как в ближайшее время ФАН опубликует отдельный материал, посвященная итогам работы авиафорума.

Ранее была написана статья «Чем МАКС-2021 попытается удивить весь мир», и авиационно-космический салон оправдал практически все ожидания.

Федеральное агентство новостей /

Пилотажная группа «Стрижи» планирует перейти на истребители МиГ-35

«Мы планируем переходить на новый самолет. Ждем, когда будет принято решение о перевооружении. Мы должны получить в этом году первый МиГ-35. Но это уже зависит не от нас, а от промышленности, от проведения госиспытаний. Принятие на вооружение самолета — это всегда длительный процесс», — сказал ведущий группы гвардии полковник Сергей Осяйкин.

Российская пилотажная группа «Стрижи» переходит с истребителей МиГ-29 на Миг-35https://t.co/j3Txiv2vLQ pic.twitter.com/jfIjOLSbU2 — Военное обозрение (@topwar_ru) July 23, 2021

Он подчеркнул, что группа, выступающая в последние годы на МиГ-29, рассчитывает получить то количество самолетов, которое необходимо.

«Надеюсь, что их будет девять», — добавил Осяйкин.

США

ВВС США начинают разработку новых самолетов-заправщиков

Военно-воздушные силы США опубликовали запрос на разработку самолета-заправщика в рамках проекта KC-Y Bridge Tanker.

"The Air Force released a sources sought notice for a non developmental tanker aircraft known as KC-Y that would bridge the gap between KC-46 and the next-generation KC-Z tanker.

The service plans to buy 140 to 160 KC-Ys to continue the replacement of its aging KC-135 fleet" https://t.co/4ybilCtxI3 — FdeStV (@Marsattaqueblog) June 17, 2021

Новый танкер планируется ввести в эксплуатацию к 2030 году. Предположительно, ожидается закупка 140–160 самолетов.

Требования к летательным аппаратам еще окончательно не сформированы, но базовые характеристики должны быть не хуже, чем в проекте KC-X (KC-46A). Ранее ВВС США размышляли над строительством полностью автономных заправщиков.

Турция

Турция впервые официально экспортировала БПЛА-камикадзе Kargu

По информации агентства Anadolu, первый контракт на продажу БПЛА за рубеж был подписан по результатам переговоров на высоком уровне. Заказчик и стоимость проданных Kargu не раскрываются.

Turkish Defence Industry continues to open up to the world through advanced engineering capabilities!#KARGU Rotary Wing Attack UAV System has been successfully exported to an undisclosed customer for the first time.#alwaysonduty pic.twitter.com/Tx53tlLBJc — SSB (@SSB_Eng) July 23, 2021

По условиям контракта, поставка должна быть завершена до конца 2021 года. Генеральный директор STM Озгюр Гюлеръюз заявил, что переговоры об экспорте Kargu ведутся и с другими странами мира.

Турецкая Baykar Makina представляет новый БПЛА MIUS

«Мы мечтали о нашем проекте беспилотного истребителя MIUS более 12 лет. Благодаря совершенствованию производства и развитию нашей компании работа над этим проектом в последнее время значительно ускорилась», — сообщил Сельчук Байрактар, совладелец компании Baykar Makina.

Первые опытные образцы MIUS полетят на скорости, близкой к скорости звука.

Компания #Baykar впервые продемонстрировала концептуальный дизайн новой системы боевых беспилотных летательных аппаратов (#MİUS) https://t.co/Z0t5Z4biDM — TRT на русском (@TRTRussian) July 21, 2021

Предполагается, что в перспективе данные БПЛА смогут обладать сверхзвуковой скоростью.

Беспилотник будет иметь порядка 1,5 тонн полезной нагрузки и будет оснащен вооружением класса «воздух-воздух», «воздух-поверхность» и крылатыми ракетами. Также его обеспечат искусственным интеллектом, благодаря чему машина сможет принимать определенные решения самостоятельно.

MIUS сможет приземляться и взлетать с кораблей класса TCG Anadolu с короткой ВПП.

Силовой установкой беспилотника станут украинский двухконтурный турбореактивный двигатель АИ-25 либо его немецкий аналог. Первый полет нового турецкого БПЛА запланирован на 2023 год.

Франция

Крушение истребителя ВКС Франции

В Мали в регионе Мопти 20 июля разбился истребитель-бомбардировщик Dassault Mirage 2000D ВКС Франции.

Самолет упал в ненаселенной местности. Оба члена экипажа катапультировались (один из них получил легкие травмы). После этого они были эвакуированы в Гао группой французского спецназа на двух вертолетах NH90.

French Dassault Mirage 2000 crashes in Northern Mali, two pilots on board eject safely. https://t.co/yw0V7SxKyD pic.twitter.com/lGVc7i6fyw — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 20, 2021

Это третья потеря самолетов Mirage 2000 ВКС Франции в ходе операции в Мали. В 2017 году в Нджамене при взлете разбился Mirage 2000N, а в 2018-м близ Гао упал Mirage 2000D.

Южная Корея

KAI поставит ВВС Индонезии дополнительные УТС T-50i

Южнокорейская компания Korea Aerospace Industries Co. (KAI) объявила о подписании контракта на поставку дополнительных учебно-тренировочных самолетов Т-50i для Военно-воздушных сил Индонезии.

Стоимость продажи составит 240 млн долларов. Согласно условиям контракта, KAI поставит индонезийским ВВС шесть усовершенствованных УТС Т-50 в период с декабря 2021-го по октябрь 2024 года. Контракт также включает обслуживание самолетов.

Korea Aerospace Industries (KAI) announced on Jul. 20 that Indonesia has decided to take up a follow on order for six T-50i advanced jet trainers. pic.twitter.com/uU0JHE6vhq — International Defence Analysis (@Defence_IDA) July 20, 2021

Соглашение вступит в силу после получения компанией предоплаты. По данным Janes, первоначальный платеж планируется осуществить за счет средств оборонного бюджета Индонезии на 2022 год. Предполагается, что он будет направлен KAI к концу текущего 2021 года.

Оставшаяся сумма должна быть профинансирована за счет кредита зарубежного банка. В настоящее время Министерство обороны Индонезии ведет поиск иностранных кредиторов.

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