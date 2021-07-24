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Жители Парижа вышли на протестную акцию против санитарных пропусков

  /   Обновлено: 24 июля 2021 17:45
Происшествия
Жители Парижа вышли на протестную акцию против санитарных пропусков
pixabay.com/PD

Париж, 24 июля. Несколько сотен людей вышли на площадь Трокадеро в Париже. У многих манифестантов в руках плакаты с надписями: «Свобода, равенство, братство!», «Сопротивление!» и прочие.

Люди выступают против введения на территории государства обязательных санитарных пропусков для посещения кафе, ресторанов, театров и музеев. К участию в демонстрации призвал бывший вице-председатель партии «Национальное объединение» Флориан Филиппо.

По данным ТАСС, полиция Франции усилила меры безопасности вокруг площади Трокадеро, в районе Елисейских полей, а также у Эйфелевой башни и Лувра.

На днях Франция ужесточила меры по борьбе с COVID-19.

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франция протесты санитарные пропуска
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