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Южнокорейский канал показал фото Чернобыля при выходе украинцев на открытии Олимпиады
Спорт
Южнокорейский канал показал фото Чернобыля при выходе украинцев на открытии Олимпиады
wikipedia.org  /  IAEA Imagebank / CC BY-SA 2.0

Сеул, 24 июля. Южнокорейский телеканал MBC использовал ассоциативные изображения, чтобы представить страны, участвующие в Олимпиаде в Токио. Украину в первую очередь связали с Чернобылем.

Во время трансляции церемонии открытия летних Олимпийских игр, состоявшейся 23 июля, канал показывал картинки при проходе делегаций разных стран. Когда на арену вышли украинцы, на экране появился снимок Чернобыльской АЭС.

Итальянцев на MBC представили изображением пиццы, а британцев — фотографией Елизаветы II. Кроме того, канал давал необычные характеристики странам-участницам Олимпиады. Например, про Гаити на экране написали, что ситуация в стране «туманна из-за убийства президента».

Олимпийские игры, перенесенные с 2020 года в связи с пандемией, продлятся до 8 августа. Президент Федерации спорта инвалидов Петербурга Сергей Гутников ранее рассказал, как коронавирус повлиял на масштабное спортивное событие.

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украина южная корея олимпиада чернобыль
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