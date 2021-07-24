Стоунхендж могут исключить из списка объектов всемирного наследия

Лондон, 24 июля. ЮНЕСКО предупредила власти Великобритании о возможном исключении Стоунхенджа из списка объектов всемирного наследия.

Причиной такого учреждения стало строительство автомобильного туннеля рядом с древним каменным кольцом. Объект исключат из списка всемирного наследия, если правительство страны не пересмотрит план возведения туннеля, предупредили в ЮНЕСКО.

Авторы инициативы выразили удивление тому, что правительство Великобритании не хочет увеличить длину нового автотуннеля для сохранения знакового статуса объекта. Учреждение исключило портовую часть Ливерпуля и исторический центр города из списка Объектов всемирного наследия 21 июля из-за работ по переустройству города, сообщает ТАСС.