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Следователи намерены ходатайствовать об аресте стрелка из Ленобласти

  /   Обновлено: 24 июля 2021 17:21
Происшествия
Следователи намерены ходатайствовать об аресте стрелка из Ленобласти
sledcom.ru  /  Пресс-служба СК РФ

Санкт-Петербург, 24 июля. Сотрудники СКР подготовили ходатайство в суд об аресте мужчины, стрелявшего по правоохранителям в Волховском районе Ленобласти.

Происшествие случилось в населенном пункте Баландино. Полицейские совместно с бойцами СОБР прибыли к дому местного жителя для проведения следственных мероприятий. По оперативной информации, мужчина организовал нарколабораторию.

Вооруженный злоумышленник открыл стрельбу по стражам порядка и в результате сам получил ранение. Никто из силовиков не пострадал.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

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