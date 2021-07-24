Следователи намерены ходатайствовать об аресте стрелка из Ленобласти

Санкт-Петербург, 24 июля. Сотрудники СКР подготовили ходатайство в суд об аресте мужчины, стрелявшего по правоохранителям в Волховском районе Ленобласти.

Происшествие случилось в населенном пункте Баландино. Полицейские совместно с бойцами СОБР прибыли к дому местного жителя для проведения следственных мероприятий. По оперативной информации, мужчина организовал нарколабораторию.

Вооруженный злоумышленник открыл стрельбу по стражам порядка и в результате сам получил ранение. Никто из силовиков не пострадал.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.