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Стрелявший по спецназу в Ленобласти мужчина был фигурантом уголовного дела

  /   Обновлено: 24 июля 2021 17:13
Происшествия
Стрелявший по спецназу в Ленобласти мужчина был фигурантом уголовного дела
пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Санкт-Петербург, 24 июля. Открывший огонь по спецназу в Ленобласти организовал нарколабораторию и проходил фигурантом уголовного дела.

Как стало известно ФАН, мужчина, который открыл стрельбу по спецназовцам, был под следствием. Его обвиняли в производстве наркотиков. Было возбуждено дело по 228 статье УК. Он причастен к открытию нарколаборатории в Баландино, куда и приехала группа в составе сотрудников СОБР и бойцов Управления по контролю за оборотом наркотиков петербургского МВД.

Находившийся в доме мужчина открыл огонь по спецназу. Силовики ранили его ответными выстрелами. Никто из оперативников не пострадал.

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ленобласть стрельба наркотики
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