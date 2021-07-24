Стрелявший по спецназу в Ленобласти мужчина был фигурантом уголовного дела

Санкт-Петербург, 24 июля. Открывший огонь по спецназу в Ленобласти организовал нарколабораторию и проходил фигурантом уголовного дела.

Как стало известно ФАН, мужчина, который открыл стрельбу по спецназовцам, был под следствием. Его обвиняли в производстве наркотиков. Было возбуждено дело по 228 статье УК. Он причастен к открытию нарколаборатории в Баландино, куда и приехала группа в составе сотрудников СОБР и бойцов Управления по контролю за оборотом наркотиков петербургского МВД.

Находившийся в доме мужчина открыл огонь по спецназу. Силовики ранили его ответными выстрелами. Никто из оперативников не пострадал.