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Звезда «Чик» Варвара Шмыкова похвасталась сумкой за 290 тысяч рублей
Шоу-бизнес
Звезда «Чик» Варвара Шмыкова похвасталась сумкой за 290 тысяч рублей
instagram.com  /  @barbaraska_92

Москва, 24 июля. Актриса Варвара Шмыкова, получившая известность благодаря сериалу «Чики», похвасталась новым «другом». У знаменитости появилась сумка за 290 тысяч рублей.

Артистка театра и кино поделилась с поклонниками радостной новостью: она стала обладательницей сумки от итальянского люксового бренда Gucci. Кинодива показала фото только что распакованного аксессуара.

«Малышка моя», — лаконично подписала снимок Шмыкова.

Интернет-пользователи порадовались за кинодиву. Отметился в комментариях блогер Алексей Жидковский, который известен своей любовью к сумкам.

Модель сумки с бамбуковой ручкой, которая появилась в коллекции Шмыковой, названа в честь принцессы Дианы. Именно этот аксессуар любила бывшая возлюбленная принца Чарльза. Стоимость сумки составляет порядка 290 тысяч рублей.

В середине июля Варвара Шмыкова шокировала поклонников новостью о разводе с мужем, оператором Евгением Козловым. Вместе пара была десять лет, в браке у них родился сын Корней. Что стало причиной расставания звезд кино, неизвестно. Но Шмыкова указала, что в жизни есть моменты, на которые невозможно повлиять.

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фото сумка gucci шмыкова
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