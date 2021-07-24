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Глава МИД России рассказал правду о создании неканонической церкви на Украине
Политика
Глава МИД России рассказал правду о создании неканонической церкви на Украине
flickr.com  /  МИД России

Москва, 24 июля. Соединенные Штаты несут ответственность за создание неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

ПЦУ была создана в 2018 году на основе неканонических церковных структур УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. По решению патриарха Константинопольского Варфоломея, структура получила автокефалию.

«На поверхности это преподносится как движение за то, чтобы каждый православный народ имел право выбора. Мы все прекрасно знаем, как создавалась Православная церковь Украины», — уверен Лавров.

Правда заключается в том, что здесь прослеживается не только инициатива Константинопольского патриархата, отметил Лавров. Задача была продиктована Соединенными Штатами — Вашингтон даже не скрывает этот факт. Сейчас в Киеве спецпосланник вероисповедания, которого назначила американская сторона, делает вещи, противоречащие мандату. Из-за этого единство православных церквей России и Украины разрушается.

Глава МИД подчеркнул, что действия Константинополя под эгидой Вашингтона противоречат идеалам православия.

Лавров ранее заявил о попытках Запада создать вокруг России «пояс нестабильности». Кроме того, европейцы и американцы развернули геополитическую борьбу за Молдавию.

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украина россия лавров
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