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Два человека погибли в аварии под Волгоградом
Происшествия
Два человека погибли в аварии под Волгоградом
pxhere.com

Волгоград, 24 июля. Лобовое столкновение двух легковых автомобилей в Котельниковском районе Волгоградской области стало причиной смерти двух человек, сообщает ГУ МВД России по региону.

Авария произошла на 150-м км автодороги Волгоград — Сальск в Котельниковском районе. Молодой житель Ростовской области на ВАЗ-2110 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Solaris, за рулем которого находился 48-летний житель Оренбургской области. Оба водителя скончались на месте происшествия до приезда бригады медиков.

Также сообщается еще о двух пострадавших. Женщину в возрасте 38 лет доставлена в Котельниковскую центральную районную больницу, она остается там на лечение. Ее 17-летнюю дочь в тяжелом состоянии доставили в 25-ю больницу Волгограда вертолетом санавиации. Она находится в реанимации.

Ранее автобус с туристами попал в аварию на Кубани. Погиб один человек. Полиция устанавливает причины случившегося.

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