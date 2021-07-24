Перепрыгнувший через Сенчукову Рыбин показал «семейный секас»

Москва, 24 июля. Солист группы «Дюна» Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова весело проводят время вместе. Артистка показала, как развлекается с супругом у бассейна.

Наталья Сенчукова опубликовала на своей странице в Instagram небольшое видео, которое было сделано в Адлере. Супруги наслаждаются отдыхом и развлекаются, придумывая различные «экстремальные» занятия.

На видео Рыбин попросил свою супругу встать рядом с бассейном и немного согнуться. Затем Рыбин под смех произнес: «Семейный секас», после чего разбежался и перепрыгнул через жену в бассейн.

«Веселимся! Всем прекрасных выходных и хорошего настроения!» — написала 50-летняя Сенчукова.

Подписчики оценили не только юмор, но и внешний вид артистки. Многие сделали ей комплимент, указав на стройную фигуру.

Интернет-пользователи без ума от супружеской пары и считают ее примером идеальных отношений. Вместе звезды уже более 20 лет. У пары есть сын Василий. Но, как оказалось, у артистов мог быть еще один малыш. Но Сенчукова решила сделать аборт. Она сомневалась, что сможет воспитать ребенка в одиночку, а Рыбин тогда был женат на другой женщине.