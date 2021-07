Высокий представитель ООН внес антисербскую поправку в Уголовный кодекс Боснии и Герцеговины

Незадолго до своего ухода бывший Высокий представитель ООН Валентин Инцко организовал сербскому населению Боснии и Герцеговины «подарок». Он принял решение о внесении поправок в Уголовный кодекс, предусматривающих наказание за любое отрицание геноцида и военных преступлений и их прославление.

По словам чиновника, «отсутствие признания (факта преступления), ответственности и правовой защиты жертв массовых преступлений и систематических злоупотреблений имеет катастрофические последствия для общества».

По мнению Инцко, «разжигание ненависти, прославление военных преступников и ревизионизм, то есть открытое отрицание геноцида и военных преступлений, «лишают общество возможности столкнуться с общим прошлым» — они снова представляют собой унижение жертв и их близких, и в то же время продлевают несправедливость и ставят под угрозу межэтнические отношения и связи. Все это вызывает разочарование, приводит к «хроническим заболеваниям общества» и мешает столь необходимому примирению. Конечно, все это «мешает построению мирного и процветающего будущего для Боснии и Герцеговины».

Инцко подчеркнул, что «надеялся», что человечность и здравый разум возобладают, но, по его мнению, этого не произошло.

Неожиданное решение в конце своего срока Инцко объяснил тем, что «совесть не позволяет ему уйти», когда в стране — то есть в Республике Сербской — «прославляют законно осужденных военных преступников», в том числе и тех, кто устроил «геноцид в Сребренице».

При этом Высокий представитель умалчивает о том, что несколько независимых международных комиссий по расследованию инцидента в Сребренице вынесли заключение, согласно которому он не относится к понятию «геноцид».

Вначале с таким заявлением выступил израильский исследователь Гидеон Грайф. А накануне еще одна исследовательская группа опубликовала очередной отчет с таким же выводом.

Независимая международная комиссия по изучению страданий всех народов в районе Сребреницы в период 1992–1995 годов пришла к заключению, что в Сребренице не было геноцида в любом его проявлении. В отчете, насчитывающем более 1000 страниц, говорится, что выводы Гаагского трибунала о геноциде не выдержали испытания временем.

