Высокий представитель ООН внес антисербскую поправку в Уголовный кодекс Боснии и Герцеговины

Незадолго до своего ухода бывший Высокий представитель ООН Валентин Инцко организовал сербскому населению Боснии и Герцеговины «подарок». Он принял решение о внесении поправок в Уголовный кодекс, предусматривающих наказание за любое отрицание геноцида и военных преступлений и их прославление.

По словам чиновника, «отсутствие признания (факта преступления), ответственности и правовой защиты жертв массовых преступлений и систематических злоупотреблений имеет катастрофические последствия для общества».

Забота Высокого представителя ООН

По мнению Инцко, «разжигание ненависти, прославление военных преступников и ревизионизм, то есть открытое отрицание геноцида и военных преступлений, «лишают общество возможности столкнуться с общим прошлым» — они снова представляют собой унижение жертв и их близких, и в то же время продлевают несправедливость и ставят под угрозу межэтнические отношения и связи. Все это вызывает разочарование, приводит к «хроническим заболеваниям общества» и мешает столь необходимому примирению. Конечно, все это «мешает построению мирного и процветающего будущего для Боснии и Герцеговины».

«Граждане Боснии и Герцеговины давно ждали, чтобы их избранные представители законодательно урегулировали этот очень серьезный вопрос. Однако любые попытки сделать это были заблокированы. В тот период ситуация ухудшилась, и теперь она выходит из-под контроля. Некоторые политические лидеры открыто прославляют законно осужденных военных преступников, а также и отрицают, что геноцид в Сребренице вообще имел место», — заявил чиновник ООН.

Инцко подчеркнул, что «надеялся», что человечность и здравый разум возобладают, но, по его мнению, этого не произошло.

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«К сожалению, мы являемся свидетелями эскалации прославления военных преступников и оспаривания окончательных постановлений Уголовного суда, учрежденного ООН. Помимо того факта, что такое поведение представляет собой издевательство над верховенством закона, я глубоко убежден, что оно сеет семена потенциальных новых конфликтов. Поэтому считаю, что сейчас необходимо урегулировать этот вопрос правовыми решениями», — заявил Высокий представитель.

Неожиданное решение в конце своего срока Инцко объяснил тем, что «совесть не позволяет ему уйти», когда в стране — то есть в Республике Сербской — «прославляют законно осужденных военных преступников», в том числе и тех, кто устроил «геноцид в Сребренице».

Федеральное агентство новостей /

«Я не имею права оставлять это ни на долю пострадавших граждан этой прекрасной страны, ни на моего преемника. Я не имею права игнорировать приговоры Гаагского трибунала, учрежденного Советом Безопасности ООН и отвечающего за обеспечение мира гражданскими лицами», — подчеркнул чиновник.

Геноцида не было

При этом Высокий представитель умалчивает о том, что несколько независимых международных комиссий по расследованию инцидента в Сребренице вынесли заключение, согласно которому он не относится к понятию «геноцид».

Вначале с таким заявлением выступил израильский исследователь Гидеон Грайф. А накануне еще одна исследовательская группа опубликовала очередной отчет с таким же выводом.

Федеральное агентство новостей /

Независимая международная комиссия по изучению страданий всех народов в районе Сребреницы в период 1992–1995 годов пришла к заключению, что в Сребренице не было геноцида в любом его проявлении. В отчете, насчитывающем более 1000 страниц, говорится, что выводы Гаагского трибунала о геноциде не выдержали испытания временем.

Preliminary mapping of the facts stated in the Srebrenica report. This interactive map is the most comprehensive map about what has happened in #Srebrenica region between 1992 and 1995. Certain facts from the report might be subsequently mapped. #RT ⤵️https://t.co/x6N0GM6XT8 — Srebrenica Commission (@INCOMFIS_SREB) July 22, 2021

Согласно данным, опубликованным на сайте Комиссии по расследованию войны, военных преступлений и поиску пропавших без вести РС, мусульманские силы 28-й дивизии армии Республики БиГ в Сребренице сформировали военную колонну из 12 000 военнослужащих, которая прорвала формирования сербской армии и направилась в сторону мусульманской территории.

Нападения на эту колонну, в результате которых погибло от 4000 до 5000 военнослужащих данной дивизии, можно рассматривать как законные военные действия.

При этом в докладе уточняется: казнь 2500-3000 военных заключенных, в том числе нескольких сотен мужчин из числа гражданских лиц с базы Потокари, в дополнение к нескольким сотням обмененных солдат, является военным преступлением и что виновные в них должны быть наказаны.

По мнению экспертов, эти убийства были совершены для устранения военной угрозы в период после военного нападения хорватских и мусульманских сил на сербскую территорию в ходе операции «Буря».

Однако здесь нет речи об истреблении 8000 боснийских мусульман из мирного населения, как пытаются представить данный инцидент в Гааге — и о чем заботится Высокий представитель Боснии и Герцеговины. При этом Международный трибунал по бывшей Югославии никогда не обсуждал тот факт, что сербы пострадали от геноцида, совершенного хорватами и мусульманами во время Второй мировой войны, и что сербы в более чем 150 поселениях в районе Сребреницы и вокруг него подверглись жестоким нападениям и этнической чистке со стороны мусульманских сил в период с 1992 по 1995 год.

«Ненависть к сербам»

В связи с решением Высокого представителя Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик выступил с обращением, в котором назвал данное решение насилием со стороны международного фактора и следствием типичной ненависти к сербам.

«Все показывает, что Инцко не имеет права на это решение, которое является юридически необоснованным», — сказал Додик и отметил, что сербы никогда не примут этой инициативы, которая вбивает «последний гвоздь в гроб БиГ».

По словам представителя сербского населения страны, в государстве и так нет диалога между энтитетами.

Федеральное агентство новостей /

Додик призвал все политические стороны в Республике Сербской объединиться для ее защиты. Он добавил, что РС должна дать институциональный ответ и что на следующей неделе будет созвана сессия парламента в Баня-Луке по данному вопросу.

«Спасибо им за то, что разбудили нас этим решением, мы думали, что Инцко и другие не будут такими глупцами», — сказал Председатель президиума.

Он подчеркнул, что такая позиция требует жесткого ответа, такого, как объявление независимости, что может произойти уже на следующей неделе.

«Если мы объявим решение о независимости, они ничего не смогут с нами сделать. Конфликта не будет, мы только просим политической поддержки для решений, которые мы примем», — сказал Додик.

По словам представителя сербского населения в президиуме Боснии и Герцеговины, функция Верховного представителя перестала существовать, так как Совет Безопасности ООН не назначал данного чиновника по всем правилам.

«Прошедшее ночью голосование в Совете Безопасности ООН по процессу назначения нового Высокого представителя в БиГ демонстрирует глубокий раскол не только внутри БиГ, но и впервые с момента создания Управления Высокого представителя и среди членов Совбеза», — сказал Додик.

Федеральное агентство новостей /

По мнению Председателя президиума, резолюция, предложенная Россией и Китаем, является отражением ответственности этих мировых держав, которые своим предложением об упразднении самой должности Высокого представителя попытались наконец дать БиГ суверенитет, полную независимость и авторитет государства. Однако данный документ принят не был.

«Я действительно должен выразить определенную иронию, потому что в связи с просьбой сербской стороны в БиГ о назначении нового Высокого представителя в соответствии с Дейтонским мирным соглашением или, еще лучше, о полном закрытии офиса Высокого представителя, ответственность за достижение компромисса посредством диалога ложится на внутренних политиков. Таким образом РС защищает Дейтонское мирное соглашение, легитимность БиГ и ее институтов и пытается установить суверенитет, который у той же самой БиГ отнимают те, кто ложно присягает ей», — подчеркнул Додик.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич дала решению уходящего высокого представителя международного сообщества в БиГ Валентина Инцко отрицательную оценку. По мнению главы правительства, оно еще больше отдалит Сараево и Федерацию от Республики Сербской и создаст дополнительные проблемы.

«Я считаю, что это опрометчивое и безответственное решение, тем более что оно также предусматривает тюремное заключение, особенно для представителей официальных учреждений. Надеюсь, я ошибаюсь, но я считаю безответственным принимать такие важные законы без переговоров с народами, входящими в состав Федерации», — сказала Брнабич.

Специально для международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах решение Высокого представителя прокомментировал доцент Факультета политических наук Университета в Баня-Луке Желько Будимир.

Федеральное агентство новостей /

По мнению эксперта, причины такого поведения Валентина Инкцо следует искать в двух направлениях. Во-первых, это продолжение работы по политической дисквалификации представителей РС, которые борются против централизации и унитаризации БиГ. А после этого — клеймение Республики Сербской как «образования, созданного на основе геноцида», и самого сербского народа, что политически готовилось и ранее.

С другой стороны, это дает политическое оправдание политике унитаризации БиГ и саму причину и возможность для предоставления больших прав бошнякам относительно других народов.

«Какие последствия для страны и региона в целом данный шаг может нести в себе? Самые серьезные, потому что политические представители РС не хотят соглашаться с данным решением, и с нею не согласится и 99% сербского населения этого образования. В ближайший период Баня-Лука будет реагировать, уже стало известно о том, что будет проведена внеочередная сессия парламента, на которой будет дана оценка решения Инцко и принята ответная позиция посредством голосования по принятию данного закона. Республика Сербская не хочет «сквозь пальцы» смотреть на этот своего рода политический, моральный и правовой удар на сербский народ и на нашу автономию в БиГ. Это решение уже отклонено — об этом сказал и лично Додик, и другие представители власти в образовании. Оно не может быть принято как закон, на территории РС не хотят принимать и следовать ему», — подчеркнул Будимир.

По словам политолога, само появление такой поправки к закону является результатом действий различных агентств и спецслужб извне. Оно было сделано для того, чтобы устранить со сцены представителей РС в в совместных институциях БиГ.