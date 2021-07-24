Ключ к спасению: представитель ООН заявил о важной роли российских инструкторов в ЦАР

Банги, 24 июля. Член Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Хамди Бухари положительно оценил деятельность российских инструкторов в ЦАР и раскритиковал бездействие миротворцев многопрофильной миссии (МИНУСКА).

По мнению Бухари, представители «голубых касок» уже на протяжении четверти века делают вид, что помогают людям спасаться от войны и кризисов в Африке. Однако в действительности их поддержка коренным образом не меняет ситуацию.

«Миротворцы должны бороться с насилием и спасать жизни. Но, вопреки нашим надеждам, это происходит не всегда. Проблема заключается в бессмысленных бюрократических трудностях и их неспособности своевременно оказать помощь», — объяснил он.

Эксперт УВКБ напомнил, что сотрудники ООН работают в ЦАР еще с 10 апреля 2014 года. Несмотря на это, бесчинства незаконных вооруженных группировок не прекращались. Даже заключенное между сторонами соглашение о примирении в 2015 году не улучшило ситуацию.

«Власти и миротворцы пытались сдержать насилие, но не смогли. Это привело к бойне в городе Алиндао, где радикалы убили 100 католиков. При этом контингент ООН тогда значительно превосходил боевиков по численности», — добавил Бухари.

Также «Врачи без границ» в 2019 сообщили, что «голубые каски» оказались не в состоянии сдержать серию нападений бандформирований на их конвои. В декабре 2020 года на территорию ЦАР вернулся экс-президент республики Франсуа Бозизе, который ранее развязал гражданскую войну и оставил страну на растерзание радикалам.

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Он объявил, что готов баллотироваться на пост главы государства. Однако этого не произошло, так как Бозизе находится в санкционных списках и нарушил ряд условий выдвижения кандидатуры на выборы. Как и ранее он не принял поражение достойно и сформировал конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены».

«Сегодня последователи экс-главы являются настоящими преступниками, грабят и убивают мирных людей. Также они получают оружие из-за границы», — отметил Бухари.

Тем не менее обученные российскими инструкторами бойцы национальной армии смогли обеспечить безопасность на выборах. Они не только отбили атаку радикалов, но и оперативно перешли в контрнаступление. На данный момент территория ЦАР под контролем правительственных сил.

Народ переизбрал президентом Фостен-Арканжа Туадера, который заручился поддержкой отечественных специалистов еще во время первого срока. Россияне и сейчас продолжают обучать личный состав Вооруженных сил ЦАР (FACA), что оказывает положительный эффект на сохранение безопасности в стране.

«Теперь, когда военнослужащим при поддержке россиян удалось установить контроль почти над всей территорией государства, опасность нападения боевиков «Коалиции» стала значительно меньше», — добавил эксперт УВКБ.

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Бухари заявил, что тем самым РФ укрепит позиции не только в ЦАР, но и на территории всего Черного континента.

«Россия сегодня активно расширяет влияние в Африке, это видно по последним событиям. Они занимаются настоящей миротворческой миссией. Подобный расклад совсем не нравится европейским государствам и организациям, таким как ООН», — дополнил он.

Кроме того, член международной организации подчеркнул, что миротворцы сами дискредитируют себя, игнорируя реальные проблемы центральноафриканцев и совершая преступления на территории республики. К примеру, недавно грузовик Многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) насмерть сбил двух мотоциклистов, затем попытался скрыться с места происшествия и наехал на еще одного водителя двухколесного транспорта. В результате инцидента один человек погиб, еще двое получили тяжелые травмы и увечья.

Этот случай вызвал широкий резонанс среди центральноафриканцев. Люди в течение нескольких недель ежедневно выходили на митинги с требованием привлечь виновных к ответственности. Активисты даже блокировали дорогу около штаб-квартиры МИНУСКА. Однако руководство миссии ООН так и не отреагировало на инцидент.

«Мы требуем, чтобы виновники этого несчастного случая со смертельным исходом предстали перед судом и понесли соответствующее наказание. Это поможет уменьшить боль, которую испытывают семьи погибших», — объяснил житель ЦАР.

Федеральное агентство новостей / Erick Ngaba

Бухари посоветовал миротворцам МИНУСКА прекратить бесполезно тратить ресурсы организации и наконец-то начать реально бороться с преступностью.