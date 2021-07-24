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Придыбайло: МОК поддержал однополые браки, но не признал Крым российским

  /   Обновлено: 24 июля 2021 17:54
Спорт
Придыбайло: МОК поддержал однополые браки, но не признал Крым российским
Global Look Press  /  Pan Yulong

Международный олимпийский комитет, изменив слоган, говорит, что мы вместе, но все же мы политически не вместе. Об этом в беседе с ФАН заявил журналист телеканала RT Константин Придыбайло.

Несколько дней назад на официальном сайте Олимпиады-2020 в Токио Крым представили как часть РФ. Между Украиной и полуостровом была проведена линия границы. Позже Международный олимпийский комитет объяснил случившееся как «досадную ошибку провайдера». В МОК признались, что оплошность незамедлительно исправили, когда об этом стало известно.

Придыбайло заявил, что сейчас сложно понять, действительно ли это была ошибка или все-таки политическая провокация, но совершенно точно, что измененный слоган — фальшь.

«Если честно, я даже не знаю, ошибка это или провокация. Может быть, это одно и другое одновременно. К сожалению, новый слоган Олимпиады «Быстрее, выше, сильнее — вместе» — не совсем реален. Мы говорим о том, что мы вместе, но политически мы все равно не вместе. Если мы говорим о толерантности на Олимпиаде, давайте говорить и о политической толерантности. Жители Крыма сделали свой выбор. Если вы уважаете людей, предпочитающих однополые отношения, которых меньшинство на нашей планете, то почему вы не принимаете решение жителей Крыма стать частью России?» — недоумевает журналист.

Корреспондент RT: МОК одобрил однополые браки, но не признал Крым российским
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Олимпийские игры в Токио были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Все соревнования в рамках ОИ-2020 пройдут без зрителей. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские спортсмены выступят на турнире под флагом ОКР. Олимпиада завершится 8 августа.

Ранее российские гимнасты Артур Далалоян и Никита Нагорный попали в финал многоборья на летних Олимпийских играх. Участниками финала могут стать не более двух спортсменов от каждой страны, которые показали лучшие результаты в квалификации.

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