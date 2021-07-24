Израиль пересмотрит сделку с ОАЭ по транспортировке нефти в Европу

Тель-Авив, 24 июля. На фоне недовольства экологических групп правительство Израиля пересматривает энергетическое соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) о транспортировке нефти из Персидского залива в Европу через территорию еврейского государства.

В октябре 2020 года израильская государственная «Трубопроводная компания Эйлат Ашкелон» (EAPC) подписала меморандум о взаимопонимании с предприятием MED-RED Land Bridge, владельцами которого являются израильтяне и эмиратцы в Абу-Даби.

По условиям сделки ОАЭ будет разрешено использовать трубопровод Эйлат-Ашкелон для транспортировки нефти из Персидского залива в другие страны. Доступ к инженерному сооружению позволил бы Эмиратам снизить частоту использования более дорогостоящего и трудоемкого маршрута через Суэцкий канал.

בנט ולפיד בוחנים מחדש את ההסכם להעברת הנפט מהאמירויות דרך ישראל https://t.co/1zmByQ8f3A — Haaretz הארץ (@Haaretz) July 23, 2021

Газета Haaretz сообщила, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид в ближайшие недели проведут встречу с израильскими специалистами для изучения воздействия нефтепровода на риф в Красном море, пустыню Негев и берега Средиземного моря.

Израильские экологи, зеленые активисты и ряд чиновников раскритиковали сделку с ОАЭ по транспортировке нефти по трубопроводу протяженностью 254 км, который уже соединяет город Эйлат на Красном море и средиземноморский порт Ашкелон.

Тем временем на закрытой встрече министр национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Израиля Карин Эльхарар признала, что соглашение с Абу-Даби не принесет гражданам еврейского государства никакой пользы.

«Наша позиция в министерстве энергетики состоит в том, что мы не видим в этом соглашении энергетической выгоды для экономики Израиля. Если оно будет отменено, мы не понесем никакого ущерба в этой области», — сказала чиновница.

В то же время Эльхарар подтвердила, что ей не известны точные коммерческие детали сделки по нефтепроводу, добавив, что соглашение должно быть внимательно изучено специалистами.

Israel is rethinking a pipeline agreement with the UAE to transport oil from the Gulf to Europe, after outcry from environmental groupshttps://t.co/szXBadsaQo — Middle East Eye (@MiddleEastEye) July 23, 2021

Таким образом, ожидается, что Беннет и Лапид сформулируют позицию правительства по контракту с Абу-Даби, который был подписан при экс-премьер-министре страны Биньямине Нетаньяху.

Опасность для окружающей среды

В июне министр охраны окружающей среды Израиля Тамар Зандберг заявила, что она выступает против энергетического соглашения, поскольку оно может нанести серьезный экологический ущерб. По ее словам, еврейское государство не должно становиться «нефтяным мостом» для других стран.

Israel’s new environment minister calls to cancel pipeline deal with UAE https://t.co/WwPeswrOdk via @JNS_org — Darrel Jorstad (@darreljorstad) June 16, 2021

Кроме того, в мае группы экоактивистов обратились в Верховный суд Израиля с прошением об отмене меморандума о взаимопонимании по нефтепроводу с ОАЭ. Они указали на то, что сделка даже не была представлена кабинету министров для утверждения.

Общественные деятели отметили, что нефтепровод 1960-х годов является «старым и ржавым», что не исключает возможности утечки топлива. Они также напомнили об ответственности EAPC за разлив сырой нефти в 2014 году в природном заповеднике Эврона на юге Израиля.

Israeli environmental groups sound the alarm on UAE oil deal, fearing harm to port city https://t.co/yFzKd7pfnQ — Haaretz.com (@haaretzcom) May 4, 2021

Тем не менее EAPC отвергла опасения о крупных экологических рисках, заявив, что компания регулярно проводила техобслуживание трубопровода.

Несмотря на это правительство Беннета попросило Верховный суд в течение трех с половиной месяцев пересмотреть сделку между Израилем и ОАЭ.

Дивиденды от Авраамских соглашений

Сделка между EAPC и MED-RED Land Bridge рассматривается как значительный дивиденд от пакта о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ. В середине сентября 2020 года в Вашингтоне Израиль при активном посредничестве администрации Дональда Трампа подписал так называемый Авраамский договор (назван так с отсылкой к общему происхождению христианства, иудаизма и ислама от монотеистической веры семитского патриарха Авраама). Помимо Эмиратов тогда же соглашение подписал Бахрейн, а несколько позже к ним присоединились Марокко и Судан.

Этот шаг проложил путь к многочисленным сделкам между Тель-Авивом и Абу-Даби в области энергетики, торговли, путешествий и спорта.

В частности, во время недавнего визита главы МИД Израиля Яира Лапида в ОАЭ было подписано двустороннее соглашение об экономическом и торговом сотрудничестве, уже 12-е между государствами за последние девять месяцев. В соответствии с этим документом руководства двух стран будут стремиться развивать финансовое взаимодействие и увеличивать товарооборот, а также проводить торговые ярмарки и стимулировать обмен делегациями.