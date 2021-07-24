Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 17:21
17:20
Экономика
Toyota запретила перепродавать новый Land Cruiser из-за возможных махинаций
17:20
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом на Кубани
17:13
Политика
Путин провел телефонные переговоры с президентом Казахстана
17:13
Происшествия
Следователи намерены ходатайствовать об аресте стрелка из Ленобласти
17:11
Весь мир
Высокий представитель ООН внес антисербскую поправку в Уголовный кодекс Боснии и Герцеговины
17:11
Происшествия
Стрелявший по спецназу в Ленобласти мужчина был фигурантом уголовного дела
17:11
Общество
Погода в Сочи после сильных ливней улучшилась
17:10
Общество
Олег Газманов отметил 70-летие на королевском курорте Раушен под Калининградом
17:10
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с грузовиком под Воронежем
17:08
Общество
Реставрация более 30 объектов культурного наследия продолжается в Петербурге
Все новости

Ученые разработали новый способ определения тяжести течения COVID-19
Общество
Ученые разработали новый способ определения тяжести течения COVID-19
pixabay.com

Вашингтон, 24 июля. Группа американских ученых разработала новый способ прогнозирования тяжести течения коронавирусной инфекции у человека.

Ученые из больницы Бостона и Медицинского центра Университета Миссисипи предложили предсказывать степень течения коронавируса по анализам из носоглотки. Их работа уже продемонстрировала более высокую эффективность по сравнению с анализом крови.

«При тяжелом течении COVID-19 происходит сильное изменение отэпителиальных клеток. При легкой и средней формах, в клетках активизируются гены, противодействующие коронавирусу», — цитирует ученых журнал Cell.

Некоторые пациенты с коронавирусом больше других подвержены возникновению тромбов. Чаще всего такое осложнение случается у людей с предрасположенностью к формированию кровяных сгустков, а также на поздних стадиях заболевания.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ученые разработали новый способ определения тяжести течения COVID-19
интерферон коронавирус COVID-19
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru