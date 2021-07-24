Ученые разработали новый способ определения тяжести течения COVID-19

Вашингтон, 24 июля. Группа американских ученых разработала новый способ прогнозирования тяжести течения коронавирусной инфекции у человека.

Ученые из больницы Бостона и Медицинского центра Университета Миссисипи предложили предсказывать степень течения коронавируса по анализам из носоглотки. Их работа уже продемонстрировала более высокую эффективность по сравнению с анализом крови.

«При тяжелом течении COVID-19 происходит сильное изменение отэпителиальных клеток. При легкой и средней формах, в клетках активизируются гены, противодействующие коронавирусу», — цитирует ученых журнал Cell.

Некоторые пациенты с коронавирусом больше других подвержены возникновению тромбов. Чаще всего такое осложнение случается у людей с предрасположенностью к формированию кровяных сгустков, а также на поздних стадиях заболевания.