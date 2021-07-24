Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 17:21
17:20
Экономика
Toyota запретила перепродавать новый Land Cruiser из-за возможных махинаций
17:20
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом на Кубани
17:13
Политика
Путин провел телефонные переговоры с президентом Казахстана
17:13
Происшествия
Следователи намерены ходатайствовать об аресте стрелка из Ленобласти
17:11
Весь мир
Высокий представитель ООН внес антисербскую поправку в Уголовный кодекс Боснии и Герцеговины
17:11
Происшествия
Стрелявший по спецназу в Ленобласти мужчина был фигурантом уголовного дела
17:11
Общество
Погода в Сочи после сильных ливней улучшилась
17:10
Общество
Олег Газманов отметил 70-летие на королевском курорте Раушен под Калининградом
17:10
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с грузовиком под Воронежем
17:08
Общество
Реставрация более 30 объектов культурного наследия продолжается в Петербурге
Все новости

Жорин раскрыл судьбу бассейна, из-за которого избили сына Стаса Пьехи
Шоу-бизнес
Жорин раскрыл судьбу бассейна, из-за которого избили сына Стаса Пьехи
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 24 июля. Соседский бассейн, который проткнул сын певца Стаса Пьехи Петр, отремонтировали практически сразу после скандала, сообщил адвокат семьи артиста Сергей Жорин.

Дырка в бассейне семьи футбольного арбитра Владислава Безбородова, по словам Жорина, была небольшой. Ее легко можно было заклеить.

«Сейчас есть видео: бассейн функционирует. Его достаточно легко было починить — просто пластырем заклеить эту дырку и всё. То есть там никаких проблем нет, этот бассейн уже починили. По-моему, они это сделали своими силами», — сказал Жорин в интервью News.ru.

Юрист отметил, что мать Пера Наталья Горчакова предложила Ирине Безбородовой возместить ущерб. Но женщина отказалась и устроила истерику.

Инцидент произошел 20 июля в одном из коттеджных поселков под Петербургом. Семилетний сын Стаса Пьехи и Натальи Горчаковой проткнул карандашом бассейн соседей. Безбородова схватила ребенка и швырнула его на землю. Мальчик получил множественные ушибы и сотрясение мозга после нападения соседки. Ребенка доставили в больницу. Стас Пьеха обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину из-за случая с его наследником.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Жорин раскрыл судьбу бассейна, из-за которого избили сына Стаса Пьехи
избиение пьеха жорин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru