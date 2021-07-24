Жорин раскрыл судьбу бассейна, из-за которого избили сына Стаса Пьехи

Москва, 24 июля. Соседский бассейн, который проткнул сын певца Стаса Пьехи Петр, отремонтировали практически сразу после скандала, сообщил адвокат семьи артиста Сергей Жорин.

Дырка в бассейне семьи футбольного арбитра Владислава Безбородова, по словам Жорина, была небольшой. Ее легко можно было заклеить.

«Сейчас есть видео: бассейн функционирует. Его достаточно легко было починить — просто пластырем заклеить эту дырку и всё. То есть там никаких проблем нет, этот бассейн уже починили. По-моему, они это сделали своими силами», — сказал Жорин в интервью News.ru.

Юрист отметил, что мать Пера Наталья Горчакова предложила Ирине Безбородовой возместить ущерб. Но женщина отказалась и устроила истерику.

Инцидент произошел 20 июля в одном из коттеджных поселков под Петербургом. Семилетний сын Стаса Пьехи и Натальи Горчаковой проткнул карандашом бассейн соседей. Безбородова схватила ребенка и швырнула его на землю. Мальчик получил множественные ушибы и сотрясение мозга после нападения соседки. Ребенка доставили в больницу. Стас Пьеха обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину из-за случая с его наследником.