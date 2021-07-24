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Разыскиваемого за убийство правоохранителя в Ставрополе мужчину бросила жена

  /   Обновлено: 24 июля 2021 17:01
Происшествия
Разыскиваемого за убийство правоохранителя в Ставрополе мужчину бросила жена
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Ставрополь, 24 июля. Убивший правоохранителя в Ставрополе мужчина является отцом двоих детей.

Источник ФАН в правоохранительных органах сообщил, что Заурбек Кениев, которого подозревают в убийстве сотрудника правоохранительных органов в Ставрополе, имеет двоих детей. Они взрослые и живут в Чечне с родителями подозреваемого. Также стало известно, что от него ушла жена, когда он жил в Тверской области.

Добавим, сейчас мужчину ищет полиция. Злоумышленник расстрелял в упор сотрудника правоохранительных органов, когда тот сидел в своей машине. От полученных травм потерпевший скончался. Предполагаемым убийцей стал 44-летний выходец из Чеченской Республики.

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полиция ставрополь убийца
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