Разыскиваемого за убийство правоохранителя в Ставрополе мужчину бросила жена

Ставрополь, 24 июля. Убивший правоохранителя в Ставрополе мужчина является отцом двоих детей.

Источник ФАН в правоохранительных органах сообщил, что Заурбек Кениев, которого подозревают в убийстве сотрудника правоохранительных органов в Ставрополе, имеет двоих детей. Они взрослые и живут в Чечне с родителями подозреваемого. Также стало известно, что от него ушла жена, когда он жил в Тверской области.

Добавим, сейчас мужчину ищет полиция. Злоумышленник расстрелял в упор сотрудника правоохранительных органов, когда тот сидел в своей машине. От полученных травм потерпевший скончался. Предполагаемым убийцей стал 44-летний выходец из Чеченской Республики.