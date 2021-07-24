Читатели The Washington Post назвали ущербной идею о соперничестве США с Китаем

Вашингтон, 24 июля. Американские власти избрали неверный путь, Вашингтону не стоит следовать идее сдерживания или соперничества с Китаем. Такого мнения придерживаются читатели The Washington Post.

Политика США в отношении Китая может навредить собственным интересам Вашингтона, считают инертернет-пользователи. Жители КНР составляют одну шестую населения планеты. Соединенным Штатам нужно проявить уважение к этому государству и стремиться к сотрудничеству с ним. В противном случае агрессивный настрой может привести к мировой войне, уверены западные читатели.

В одном из своих выступлений президент США Джо Байден указал на конкуренцию с Пекином, к которой стремится Вашингтон.

«Мы соревнуемся с Китаем и другими странами, чтобы завоевать XXI век», — пояснил глава государства.

По мнению читателей The Washington Post, такая позиция не совсем удачная. Это лишь подтверждает, что США придерживаются неверной дороги.

«Сама идея и предпосылка о соперничестве с Китаем и его сдерживании с помощью военной силы в западной части Тихого океана ущербна. Мы движемся в ложном направлении», — отметил юзер с ником ColoradoNugget.

Пользователи Сети обратили внимание, что Соединенные Штаты испытывают страх перед авторитарной моделью КНР. Однако Пекин не намерен экспортировать внутреннюю идеологию. Китайской стороне нужен лишь доступ к рынкам для экспорта и импорта, подытожили читатели издания.

Ранее стало известно, что впервые за много лет американский чиновник высокого ранга совершит рабочий визит в Пекин. КНР посетит первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман.